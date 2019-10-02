«الملابس والأحذية» تخفض التضخم السنوي في الدولة خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انخفض معدل التضخم في الدولة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.04%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير «التضخم أغسطس 2019»، الذي أصدرته، أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 109.3 نقاط في أغسطس الماضي، مقابل 111.6 نقطة في أغسطس 2018.

وأوضح التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.4%، وانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل 4.7%، كما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، فضلاً عن انخفاض مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، وخدمات الصحة 0.02%.

بالمقابل، أضاف التقرير أن أسعار مجموعة الترويح والثقافة ارتفعت بنسبة 21%، في حين زادت مجموعة التعليم 0.4%، كما ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 0.6%، وأسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.5%، بينما استقرت أسعار مجموعة سلع متنوعة.