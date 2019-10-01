23.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في سبتمبر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرفات العقارية في دبي (بيعاً ورهناً فقط)، حققت الشهر الماضي قفزة كبيرة، حيث سجلت 23.7 مليار درهم بنمو نسبته أكثر من 144.3%، مقارنة مع تصرفات أغسطس السابق، بالتزامن مع معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي أقيم في دبي، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن تصرفات سبتمبر توزعت بين 9.7 مليارات درهم مبيعات، و14 مليار درهم رهونات، بينما سجلت تصرفات أغسطس 3.7 مليارات درهم مبيعات، وستة مليارات درهم رهونات.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «هناك أسباباً عدة وراء ارتفاع التصرفات العقارية، خلال سبتمبر الماضي، أبرزها أن معرض (سيتي سكيب دبي) كان ساحة للتنافس بين المطورين العقاريين، لتقديم عروض متميزة شملت تخفيضات سعرية على العقار وتخفيض الدفعة المقدمة، فضلاً عن تقديم خدمات إضافية كالاشتراك المجاني في مرافق العقارات المشتركة».

وأضاف الملا أن «ما قدمه المطورون في سوق دبي من تسهيلات، حفز المستثمرين الجدد من زوار المعرض على دخول السوق، منها إمكانية السداد على أقساط شهرية، إضافة إلى تحمل الشركة المطورة جميع الرسوم الإدارية أو بعضها، وسهولة تسديد الدفعة الأولى». وأكد أن «القوانين والقرارات التي أصدرتها دبي، ومنها قانون الملكية المشتركة، انعكست إيجاباً على التصرفات العقارية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «أسعار العقارات في دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء، مع الحوافز والتسهيلات المقدمة من قبل المطورين العقاريين، والتي ظهرت في العديد من العروض الترويجية، خلال (سيتي سكيب دبي)، أبرزها تحمل الرسوم الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري في دبي».

وأضاف أن «بعض الشركات قدمت رسوماً صفرية، في ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، علاوة على رسوم الخدمات والصيانة، التي وصلت إلى 10 سنوات مجانية بعد شراء العقار».

ولفت إلى تقديم بعض المطورين خطط سداد جيدة، تراوح ما بين ثلاث وخمس و10 سنوات.