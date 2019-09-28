مستلزمات التحوّل إلى المنازل الذكية تزيد المنافسة بين الشركات في «جيتكس شوبر»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2019»، الذي يختتم أعماله، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي مظاهر تنافسية بين شركات عدة لتقديم مستلزمات تحويل المنازل إلى الأنماط الذكية، منها تقديم باقات متكاملة لإتاحة التحول الشامل للمنازل الذكية أو أجهزة للتحول الجزئي.

وأتاحت شركات عارضة في «جيتكس شوبر»، والذي بدأ أعماله يوم 24 من الشهر الجاري بعرض ما يتجاوز 35 ألف منتج عبر 35 شركة مشاركة، التحول الشامل لمنزل من ثلاث غرف إلى الأنماط الذكية عبر التحكم بأنحاء وأجهزة المنزل عبر الصوت والهواتف المتحركة بكلفة 25 ألف درهم، فيما طرحت شركات أخرى عروضاً تخفيضية بنسب متباينة للتحول الذكي خلال فترة المعرض، لافتة إلى أن مستلزمات التحول إلى المنازل الذكية أصبحت متاحة بشكل أكبر مع انخفاض أسعارها مقارنة بالعام الماضي بنسب تراوح بين 20 و50% نتيجة حدة التنافسية بالقطاع.

المنازل الذكية

وتفصيلاً، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «اي هوم فيوتشر»، معتز الشرقاوي، إن «شركته أتاحت عبر منصتها بمعرض (جيتكس شوبر)، مستلزمات تحول بالكامل للمنازل الذكية، وذلك عبر أجهزة تتيح التحكم في الستائر والأبواب والإضاءة والتكييف والأجهزة المنزلية الإلكترونية والشاشات التلفزيونية ومراقبة الحركة والحرارة واستهلاك الكهرباء والمياه عبر الهواتف الذكية وأجهزة الأوامر الصوتية، إضافة إلى وسائل أمان لمنع انبعاث الغاز أو منع تسرب المياه في حالات الطوارئ».

وأضاف أن «كلفة التحول لمنزل مكون من ثلاث غرف وصالة أصبحت تصل حالياً إلى مبلغ 25 ألف درهم، وذلك مع تراجع الأسعار في السوق بشكل عام نتيجة طرح المزيد من الأجهزة وارتفاع التنافسية بين الشركات»، لافتاً إلى أن «أسعار التحول إلى المنازل الذكية تراجعت مقارنة بالعام الماضي في الأسواق بمعدلات تصل إلى 50%».

وأوضح أن «المنازل الذكية أصبحت بمثابة توجه جديد في الأسواق، لخصائص الأمان والسلامة بها وتوفيرها سهولة في الحياة، إذ تتيح الأنظمة الذكية بالمنازل معايير برمجة شاملة بمجرد نطق كلمة مثل (صباح الخير) لجهاز مثل (اليكسا) أو (غوغل هوم) الصوتية، يمكن للأنظمة إضاءة الأنوار وتشغيل التلفاز وفتح الستائر أو أي من طقوس الصباح، وبمجرد نطق كلمة (مساء الخير) يمكن إغلاق الأضواء وتشغيل وضع السينما وإغلاق النوافذ والستائر وتهيئة درجة الحرارة بالغرفة».

تخفيضات تنافسية

بدوره، قال مسؤول المبيعات في شركة «ايزفيز» التقنية، فنسنت جيرو، إن «شركته طرحت مستلزمات للتحول للمنازل الذكية بتخفيضات تنافسية خلال فترة المعرض، وشملت أبرزها كاميرا ذكية بنظام 360 درجة يمكن التحكم بها بالصوت أو عبر الهواتف، وكاميرات بالخارج تخبرك عن من يطرق باب منزلك، وأخرى تراقب الحركة عند الأبواب والنوافذ ويمكنها التقاط صور عند أي حركة».

وأضاف أن «الشركة على سبيل المثال طرحت أنظمة كاميرات ذكية للمنازل بسعر 997 درهماً»، لافتاً إلى أن «أسواق مستلزمات التحول للمنازل الذكية تشهد حالياً انخفاضات بنسب متباينة مع زيادة حدة التنافسية».

بصمة الأصابع

من جهته، قال مسؤول المبيعات في شركة «يلا سمارت ليفينج»، فيكاس سينغ، إن «الشركة طرحت أنظمة للتحول الذكي بالمنازل بتخفيضات خلال المعرض، شملت أجهزة لإغلاق الأبواب تعمل ببصمة الأصابع والأرقام السرية وبالهواتف المتحركة بسعر 2009 دراهم، وأجهزة أخرى بالبصمة والأرقام السرية للأبواب بسعر 1100 درهم، إضافة لأنظمة مراقبة الحركة والأبواب والنوافذ وإعطاء إشعارات عبر الهاتف وإتاحة التحكم بتلك الأنظمة».

وأضاف أن «الأسعار للمستلزمات الذكية انخفضت في الأسواق بشكل عام مقارنة بالعام الماضي بنسب تراوح بين 10 و20%»، لافتاً إلى أن «المعرض يشهد مظاهر تنافسية في ذلك القطاع بين الشركات العاملة».

وأضاف مسؤول المبيعات في شركة «اي تي كونتكز»، محمود علي، أن «شركته طرحت مستلزمات شملت أجهزة لقياس الرطوبة والحرارة وغلايات مياه، يمكن التحكم فيها وفي درجة حرارتها بالصوت، وأجهزة تنقية هواء بالصوت، وأجهزة للتحكم بالنوافذ والأبواب عن بُعد بالهواتف، وإضاءة ذكية تعمل بالهواتف وتغير إضاءتها وتغلق بمجرد الضغط على الهاتف، إضافة لأجهزة مراقبة الحركة والتصوير عن بُعد»، لافتاً إلى أن «عمليات التحول للمنازل الذكية تشهد تنافسية كبيرة في المعرض، وهو ما يسهل من عمليات اقتنائها، خصوصاً بعد تراجع أسعارها في الأسواق بنسب تراوح بين 10 و20% مقارنة بالعام الماضي».