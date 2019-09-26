تعاونية الاتحاد تقدّم تسهيلات جديدة لأعضاء «تنمية المشاريع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عزّزت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، شراكتها مع تعاونية الاتحاد، من خلال تجديد اتفاقية التعاون الهادفة إلى دعم تواجد أعضاء المؤسسة في قطاع التجزئة وتقديم التسهيلات اللازمة، لضمان عرض منتجاتهم في فروع التعاونية المنتشرة على مستوى إمارة دبي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، وقّع مذكرة التفاهم الجديدة، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي.

وتتضمن المذكرة تسهيلات تقدمها تعاونية الاتحاد لأعضاء المؤسسة، أبرزها تخصيص نسبة 10% من المحال في المواقع الجديدة لأعضاء المؤسسة في حال كان عدد المحال 10 فما فوق، إضافة إلى منحهم دعماً بنسبة 25% من قيمة الإيجار السنوي للسنوات الثلاث الأولى عند تأجيرهم محال أو «كاونترات» في المراكز التجارية أو فروع التعاونية، كما قدمت دعماً متنوعاً بنسب من 50 إلى 100% مع الأولوية في مجموعة من الخدمات والتسهيلات الأخرى.

وقال الجناحي: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع تعاونية الاتحاد التي انطلقت منذ عام 2015، والتي هي واحدة من أبرز الجهات الداعمة للمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد أعضاء المؤسسة من الامتيازات المتوافرة في مختلف فروع تعاونية الاتحاد، والموزعة على عدد من المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمنتجات المنزلية»، متوقعاً «نمواً في أعداد الأعضاء المستفيدين والتعاملات المالية».

وأكد الجناحي حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب توفير الامتيازات التي تعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية التوسعية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

من جهته، أكد الفلاسي سعي التعاونية من خلال تجديد شراكتها إلى دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الأخرى في قطاع التجزئة، إضافة إلى تذليل التحديات أمامهم، والمساهمة برفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً والإسهام في دفع عجلة بناء اقتصاد مستدام.

وقال الفلاسي، إن «التعاونية تحرص على دعم المشروعات الوطنية من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات والخدمات والتخفيضات، والأولوية في التعاقد مع أعضاء المؤسسة».

قيمة التعاملات

بلغت قيمة التعاملات بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعاونية الاتحاد، خلال العام الماضي نحو 89 مليوناً و948 ألف درهم، فيما من المتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري نحو 113 مليوناً و622 ألف درهم.