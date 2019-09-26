روّاد أعمال يدعون إلى تمكينهم من الحصول على عقود

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد رواد أعمال مواطنون، خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، عدداً من القضايا والتحديات التي تواجههم، أبرزها أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود وتقديم خدمات في إمارة غير إمارة الترخيص.

وطرح بعض أصحاب المشروعات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، مقترحاً بتوفير دعم مالي للمتفرغين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما طرح آخرون تحدياً يتعلق بالمبالغة في المعايير المطلوبة من بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة للموافقة على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنِّعة لشراء منتجاتها.

كما طرحوا أهمية توفير مرشدين وبرامج تدريبية للشركات الناشئة والحديثة في المجالات التجارية، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والشركات الكبرى والرائدة، لاسيما في ما يتعلق بعمليات التسعير وتوسيع نطاق البيع والتصدير، بما يجنب رواد الأعمال الأخطاء التجارية ويوفّر عليهم عنصري الوقت والكلفة الضروريين لتحقيق النجاح.

متابعة

من جهته، أكد المنصوري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، ومدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، حمد المحمود، أهمية النقاط التي طرحها الشباب المواطنون من أصحاب المشروعات، مشدداً على ضرورة الاجتماع مع رواد ورائدات الأعمال المواطنين بشكل دوري ومواصلة الاستماع إلى المستجدات والتحديات التي تشهدها أعمالهم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعمهم ورفع قدرتهم على النمو والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

ووجه المنصوري بمتابعة النقاط كافة التي تم طرحها خلال الاجتماع من خلال العمل بصورة منسقة بين مؤسسات دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ووزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات.

ضرورة وطنية

وأكد المنصوري، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية في الدولة هو ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وقال إن دولة الإمارات اتخذت خطوات واسعة لتوفير الممكنات اللازمة لتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال الأطر التشريعية أو المبادرات والحوافز ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لابد من الاستماع عن كثب إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المواطنين والاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، وتكثيف الجهود على المستوى الحكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير متطلبات النجاح التجاري لهذه المشروعات وتعزيز نموها في أسواق الدولة وفي الأسواق الخارجية.

سلطان المنصوري:

«دعم الشركات

الوطنية الصغيرة

والمتوسطة

ضرورة لبناء اقتصاد

تنافسي متنوّع».