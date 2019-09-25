«الإمارات دبي الوطني» يطلق «سمارت تريد» لخدمات التمويل التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني بوابة «سمارت تريد» الجديدة، ضمن منصته المصرفية الإلكترونية «سمارت بيزنس» لتلبية احتياجات عملاء سلسلة التوريد والتمويل التجاري.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، التي رصد لها مبلغ مليار درهم، بهدف «رقمنة» عملياته ومنتجاته وخدماته. وتقدم بوابة «سمارت تريد» مجموعة من المزايا الجديدة، وتتيح لهم إرسال جميع طلباتهم للتمويل التجاري عبر الإنترنت على غرار رسائل الائتمان، والضمانات، وطلبات القروض التجارية وغيرها.

وإضافة إلى ذلك، سيتلقى العملاء تحديثات فورية عن حالة معاملاتهم عبر إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية.