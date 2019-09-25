البنوك تقلص منح القروض.. وتزيدالاستثمارات خلال أغسطس

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قدمت البنوك العاملة في الدولة، خلال أغسطس الماضي، أقل تمويلات وقروض شهرية للقطاعات المختلفة منذ ست سنوات، بينما رفعت بالمقابل قيمة الاستثمارات في السندات والأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

إلى ذلك، أوضح خبيران مصرفيان أنه مع وجود سيولة في البنوك فإنها تتحفظ في منح التمويل، وتبحث عن فرص استثمارية تحقق منها عوائد، كما تبحث عن زيادة حجم أصولها والحفاظ على نسب نمو معينة، لاسيما في أوقات هدوء الطلب على التمويل، مقابل نشاط الإصدارات، لذا تقتنص البنوك الفرصة وتستثمر فيها، وهو ما حدث الشهر الماضي.

إجمالي الائتمان

وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية والأفراد والمؤسسات بلغ 2.6 مليار درهم الشهر الماضي، حيث وصل الرصيد التراكمي لهذا البند إلى تريليون و707.6 مليارات درهم آخر أغسطس 2019، مقارنة مع تريليون و705 مليارات نهاية يوليو السابق، بنمو طفيف بلغ 0.2%.

وبحسب بيانات «المركزي» التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تعد هذه أقل قيمة للتمويلات والقروض تقدمها البنوك خلال فترة شهر منذ ست سنوات.

وبالمقابل، أوضحت البيانات توجه البنوك للاستثمار في السندات والأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إذ بلغ إجمالي ما تمتلكه من استثمارات بنهاية أغسطس الماضي 384.3 مليار درهم، مقارنة مع 379.9 مليار درهم نهاية يوليو 2019، بزيادة شهرية قدرها 4.4 مليارات درهم خلال فترة شهر، تعادل نمواً نسبته 1.2%.

سيولة

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «هناك تحفظاً من البنوك في منح التمويل مع وجود سيولة، ما يدفعها للبحث عن فرص استثمارية تحقق منها عوائد تصب في النهاية في أرباحها السنوية».

وأوضح عوني أن «الطلب على التمويل من بعض القطاعات يشهد هدوءاً، مثل العقار، باستثناء التمويل السكني، إضافة إلى أن تمويل الأفراد أصبح محكوماً بتقييمهم الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ولا يتم منح أي قرض إلا بعد دراسته جيداً من قبل إدارات المخاطر بالبنوك، لذا طبيعي أن ينمو الإقراض بوتيرة أقل».

نمو

من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك تبحث عن زيادة حجم أصولها، والحفاظ على نسب نمو معينة لتحقيق أرباح ربعية وسنوية»، لافتاً إلى أن «الاستثمار في الصكوك والسندات استحوذ على اهتمام البنوك خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع إصدار صكوك بالمنطقة، وتجاوباً مع عروض من البنك الإسلامي للتنمية، للبنوك الراغبة في الاستثمار بالصكوك».

وبيّن نصر أن «البنوك لا تفضل الاستثمارات على نشاطها الرئيس وهو منح التمويل والقروض، لكن هناك أوقاتاً تنشط فيها الإصدارات، لذا تقتنص المصارف الفرصة وتستثمر فيها، وهو ما حدث الشهر الماضي».

وأضاف أن «سياسية البنوك تتسم دائماً بالديناميكية والبحث عن بدائل في أوقات هدوء الطلب على التمويل، وبما يضمن توظيف السيولة بأكفأ طريقة».

384.3

مليار درهم إجمالي ما تمتلكه البنوك من استثمارات، بنهاية أغسطس 2019.