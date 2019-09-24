بالوثائق «ريرا»: الشطب ينتظر الشركات والوسطاء المخالفين للقانون في «سيتي سكيب»

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي



اطلعت «الإمارات اليوم» على وثيقة صادرة من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تحذر فيها المشاركين في معرض سيتي سكيب جلوبال دبي، والذي يبدأ غداً ولمدة ثلاثة أيام، من مخالفة القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن هناك عقوبات سيتم فرضها على المطورين والوسطاء العقاريين، في حال ارتكاب هؤلاء ممارسات خاطئة تتجاوز القوانين واللوائح المنظمة لعمل هؤلاء داخل المعرض، لافتة إلى أن العقوبات تصل حتى شطب الشركة.

وأشارت «ريرا»، في مضمون الوثيقة، إلى أن من الممارسات الخاطئة للشركات ملاحقة الزوار في الطرقات وإزعاجهم، وهو ما يؤدي إلى مخالفة الشركة وإنذارها، وصولاً إلى شطب الشركة من سجلات المؤسسة نهائياً في حال تكرار المخالفة.