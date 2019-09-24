«مواصفات» تمنح 37 مصنعاً شهادات مطابقة لأجهزة «الأجواء القابلة للانفجار»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة أنجزت منح 37 مصنعاً في الدولة شهادات المطابقة، للأجهزة المعدة للاستخدام في «الأجواء القابلة للانفجار»، والتي تشمل مجالات مختلفة أبرزها المواد البترولية، والكيماويات، والبتروكيماويات، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الراهن.

وأكد، في تصريحات على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية للجنة إدارة شهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، إحدى لجان المنظمة الكهروتقنية الدولية، أن تلك الشهادات تتضمن معايير دولية، تتعلق بمطابقة الأمن والسلامة بأية أجهزة تستخدم في أجواء قابلة للانفجار، لافتاً إلى أن المعايير التي تطبقها الهيئة، وفق اشتراطات المنظمة الدولية الكهروتقنية، تستهدف التحقق من أن تلك الأجهزة تتوافر فيها مواصفات أمان مناسبة للاستعمال في «الأجواء القابلة للانفجار»، من أبرزها القدرة على تحمل درجات حرارة مختلفة، وتوافر مواد تصنيع لتلك الأجهزة لا تتفاعل بشكل سريع مع المواد البترولية أو الكيماوية في الأجواء المعدة للانفجار، أو توافر خامات عزل مناسبة بتلك الأجواء.

وأضاف أن الهيئة تعد، حالياً، مشروعاً تطويرياً للمرحلة الثانية لشهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في «الأجواء القابلة للانفجار»، لتشمل العاملين على تلك الأجهزة، سواء في المصانع، أو محطات الوقود، أو المواقع التي تتعامل مع البتروكيمياويات والكيماويات، ما يتيح بيئة متكاملة من الأمان عبر شهادات تأهيل ومطابقة للكوادر البشرية العاملة بتلك المواقع، متوقعاً بدء تطبيق تلك المرحلة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار المعيني إلى أن استضافة الدولة اجتماعات تابعة للمنظمة الكهروتقنية الدولية، ستتيح أفضل فرصة للإعلان عن ديناميكية الدولة على الصعيد التشريعي، من خلال عرض التجربة الإماراتية في تقييم المطابقة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في «الأجواء القابلة للانفجار».

وأكد أن دولة الإمارات تملك تجربة لافتة في هذا الإطار، إذ طورت «مواصفات» قبل أربعة أعوام نظاماً إماراتياً متخصصاً، هو «النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار»، والذي يتواءم مع النظام الدولي الخاص بالمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC).

يذكر أن الاجتماعات السنوية للجنة إدارة شهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، تعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دبي، بحضور أكثر من 150 خبيراً عالمياً، وممثلين من 86 دولة.