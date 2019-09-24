«طيران الإمارات» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن توافر وظائف لمواطني دولة الإمارات في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، إضافة إلى الوظائف الإدارية واللوجستية، داعياً الراغبين إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بتلك الوظائف في مختلف المجالات حسب مؤهلاتهم التعليمية وميولهم المهنية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «فرص العمل في (طيران الإمارات) مفتوحة دائماً أمام المواطنين، ولدينا مختلف البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية لتأهيلهم للعمل في مختلف الأقسام».

وأضاف الرضا، في بيان، أن «خططنا المستقبلية مبنية على الاعتماد على الكادر الوطني لتلبية متطلباتنا من الطيارين والمهندسين والفنيين من خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أو القسم الهندسي، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنوياً في هذه المجالات».

وتابع أنه «إضافة إلى الوظائف الإدارية والفنية، يعمل لدينا على سبيل المثال ما يزيد على 22 ألفاً من أطقم الضيافة الجوية ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، ونحتاج إلى 1500 - 2000 مضيف سنوياً».

ودعا الرضا المواطنين إلى اغتنام جميع الفرص التي توفرها «طيران الإمارات»، ودخول مجال الضيافة الجوية، الذي يتيح لهم اكتساب خبرات شاملة، والتعرف إلى ثقافات العالم من خلال زملائهم والمسافرين على الرحلات والمدن التي يزورونها في القارات الست. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» توفر للمواطنين كذلك وظائف للعمل في مجال خدمات المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث تتاح لهم فرص التعرف والإشراف على مختلف إجراءات السفر. وذكر أن المنتسبين لمختلف الوظائف يخضعون لدورات تدريبية لتعريفهم بمهامهم وتأهيلهم للعمل، موضحاً أن تدريب منتسبي الضيافة الجوية يتضمن دورة مدتها ثمانية أسابيع، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بعملهم، أهمها أنظمة السلامة والأمن وإجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية، إضافة إلى الضيافة.

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى «طيران الإمارات» زيارة قسم توظيف المواطنين في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، للتعرف إلى الفرص المتاحة، أو تقديم طلباتهم عبر الموقع: www.emiratesgroupcareers.com