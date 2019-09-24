اللجنة العليا لـ «إكسبو 2020 دبي» تبحث مستجدات الإنشاءات والمشاركات الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت اللجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال اجتماعها الأخير، أحدث التطورات وسير العمليات في مجال الإنشاءات في جناح دولة الإمارات، فضلا عن استعراض المشاركات الدولية في الحدث المرتقب الذي أكدت 192 دولة مشاركتها فيه حتى الآن.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، إن «كل الأعمال تسير وفقاً للخطط الموضوعة لها، وسنكون على الموعد بحيث نشرّف الدولة كلها ونشرف أهل الإمارات وقيادتها الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إنجاز هذا الحدث الدولي».

الحضور

وتفصيلاً، عقدت اللجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020 دبي» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي».

ووفقاً لبيان صادر أمس، حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داود الهاجري، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار، محمد العبار.

اجتماع مثمر

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، إن «الاجتماع كان مثمراً للغاية، ويأتي في توقيت تتسارع فيه الإنجازات والأعمال من أجل الوفاء بتعهداتنا بإنجاز (إكسبو) دولي استثنائي يستحق بجدارة أن يكون الحدث الأروع في العالم».

وأضاف سموه أن «كل الأعمال تسير وفقاً للخطط الموضوعة لها، وسنكون على الموعد بحيث نشرّف الدولة كلها ونشرف أهل الإمارات وقيادتها الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إنجاز هذا الحدث الدولي».

أحدث التطورات

وبحث الاجتماع أحدث التطورات وسير العمليات في مجال الإنشاءات في جناح دولة الإمارات وجناحي الاستدامة والتنقل، إضافة إلى ما يخص مركز دبي للمعارض وقرية «إكسبو»، فضلاً عن المستجدات المتعلقة بالمشاركات الدولية، وأسعار التذاكر، وغير ذلك من جوانب أخرى متصلة بالحدث الدولي المرتقب.

وجرى خلال اللقاء أيضاً استعراض المشاركات الدولية في «إكسبو»، وتوضيح أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن بلغ 192 دولة.

وتضمن اللقاء، الذي عُقد في مقر «إكسبو 2020 دبي»، عرضاً من المجلس الوطني للإعلام تناول تقدم الإنجاز في أعمال الإنشاءات في الجناح الوطني لدولة الإمارات.