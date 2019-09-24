«مبادلة» تستثمر 1.83 مليار درهم في «كولوجيكس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، أمس، بأنها وقّعت اتفاقية لاستثمار 500 مليون دولار (نحو 1.83 مليار درهم) في شركة «كولوجيكس» المتخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن إتمام الاتفاقية سيخضع لعدد من الموافقات من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وذكرت «مبادلة» في بيان أن الصفقة ستتيح لـ«كولوجيكس» استثماراً كبيراً في رأس المال، ما سيمكنها من التوسع بأسواق مراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لافتة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي نجحت فيه «كولوجيكس» على مدار سنوات، في تعزيز مكانتها بمجال خدمات تأجير مراكز البيانات المجهّزة والشبكات واسعة النطاق، ضمن الأسواق التي تعمل بها.

وأضافت أن هذا الاستثمار سيسهم في تمكينها من القيام بعمليات توسع في بنية تحتية عالمية المستوى.

وتأتي صفقة الاستثمار هذه في إطار الشراكة التي تجمع «مبادلة» مع شركة «ستون بيك إنفراستراكتشر بارتنرز»، التي ستظل الجهة المساهمة الرئيسة في «كولوجيكس» بموجب الاتفاقية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة للاستثمار»، خالد عبدالله القبيسي: «باعتبار (مبادلة) مستثمراً عالمياً، فإننا نحرص باستمرار على استكشاف الفرص المتميزة في القطاعات التي تشهد تحولاً بوتيرة متسارعة مثل التكنولوجيا».