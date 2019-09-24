300 مليون درهم استثمارات جديدة في «دبي لاند»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كونتيننتال للاستثمار»، أمس، ضخ استثمارات جديدة بأكثر من 300 مليون درهم في منطقة «دبي لاند».

وأوضحت الشركة في بيان أن الاستثمارات تتضمن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان»، الذي يشمل 349 فيلا باستثمارات تراوح بين 180 و200 مليون درهم، بالتعاون مع شركة «ريبورتاج للعقارات»، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الثالثة من المشروع نحو 60 مليون درهم.

ويمتد المشروع، الذي يقع بجوار المرابع العربية، على مساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين قدم مربعة، تتكوّن من أكثر من 60% من المساحات العامة المفتوحة والخضراء.