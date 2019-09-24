«أبوظبي العالمي» يُطلق خدمة التجديد الفوري للتراخيص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، خدمة التجديد الفوري للتراخيص، للشركات المسجلة في السوق، وذلك في خطوة تتماشى مع جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة وضمان سهولة مزاولة الأعمال.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه بموجب الخدمة الجديدة، ستتمكن الشركات المسجلة في السوق من إكمال تجديد التراخيص بكفاءة من خلال منصة التسجيل الإلكتروني، بمجرد تقديم نموذج التجديد، كما ستتمكن الشركات أيضاً من استخدام المنصة لتقديم متطلبات التسجيل السنوية الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري، إن «ضمان كفاءة الأعمال يشكل أساساً لعملياتنا في السوق، وتعد خدمة التجديد الفوري للتراخيص امتداداً لجهودنا لتوفير أفضل مستوى من الخدمات».

وأضاف أن «الخدمة الجديدة توفر السرعة والراحة في إنجاز عملية تجديد الترخيص التجاري، وتسهيل المعاملات التجارية للشركات المسجلة».