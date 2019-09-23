300 مليون درهم استثمارات «كونتيننتال للاستثمار» في دبي لاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة لاندمارك صبور، عن ضخ استثمارات جديدة تفوق 300 مليون درهم في منطقة دبي لاند.

وتتضمن الاستثمارات، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع رُكان والذي يتضمن 349 فيلا باستثمارات تترواح بين 180 - 200 مليون درهم بالتعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الثالثة من المشروع نحو 60 مليون درهم.

ويأتي مشروع رُكان متعدد المراحل ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها في التوسع بمشاريعها النوعية، وخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه برج كونتيننتال بتكلفة تزيد على 400 مليون درهم، الواقع في مارينا دبي، والمؤلف من 219 شقة موزعة على 29 طابقاً سكنياً، والذي يتميز بإطلالة ساحرة، ومرافق ترفيهية رائعة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين قدماً مربعاً, حيث تتكون من أكثر من 60% من المساحات العامة المفتوحة والخضراء التي تخلق بيئة منزلية مريحة للعائلة.

ويقع المشروع بجوار مشروع "المرابع العربية" وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية. وتم تخصيص60% من مساحة المشروع للأماكن العامة المفتوحة والمساحات الخضراء. ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات يتكوّن من فلل، وتاون هاوس، وتوين هاوس، واستديوهات، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن مميزة للتنزه، ومرافق ترفيهية تضم ملاعب تنس، ونواد رياضية، وطرق مخصصة للجري، والدراجات، ومسجد، وحضانة.

وقال حمد خليفة العبار نائب المدير التنفيذي لشركة «كونتيننتال للاستثمار»، إنه تم تصميم هذا المشروع بعناية كاملة ليوفر مساحات خضراء واسعة ومسارات لركوب الدراجات, مسارات للمشي التي تمنحك إحساس بالحرية، مؤكدا أن المشروع يعكس ارتفاع معدلات طلب المستثمرين على قطاع العقارات في إمارة دبي، وبيئة الاستثمار الخصبة، وتنوع المشهد العمراني والحضاري في الإمارة

وأضاف إن موقع المشروع في منطقة دبي لاند التي باتت إحدى المناطق العمرانية الأسرع نمواً وذات العوائد الاستثمارية المجزية، وإحدى وجهات الجذب للمستثمرين الجدد، والتي تتيح لهم عائدات مرتفعة في المستقبل.

وأشار إلى انه بحكم عمل الشركة في إمارة دبي، هناك أنظمة وقوانين تنظم عملية البيع على الخارطة ما يتطلب على العملاء الحصول على استمارات حجز المشروع من «كونتيننتال للاستثمار» والحرص التام عند التعامل مع أي وسيط عقاري للتأكد من أن المبالغ يتم إيداعها في حساب الضمان العقاري لصالح الشركة صاحبة التسجيل في حساب الضمان وهي الوحيدة المنوطة بإصدار استمارات الحجز

وأوضح أن الشركة تقدم خطة دفع مريحة على مدار عامين بعد التسليم وهي عبارة عن 10% دفعة مقدمة و4% مقابل رسوم التسجيل، و1% شهريا لحين التسليم وباقي المبلغ عند الاستلام.

وأشاد بالتعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات لما تتمتع بع من سمعة طيبة في أبوظبي وأثبتت تجربتها نجاحا مع تعاونها 4 شركات كبري من بينها شركتي مصدر ومبادلة، موضحاً أن ريبورتاج أضافت عنصر استثماري هو الابتكار في منتج ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والتي لاقت رواجا غير متوقع وغير مسبوق في دبي

ولفت إلى أن المرحلة الأولي والثانية وتشمل 169 فيلا (غرفة وصالة وغرفتين وصالة) بالتعاون مع ريبورتاج، تم بيع 90% منها، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم معها لمراحل لاحقة ومن المتوقع توقيع اتفاقيات أخري الشهر المقبل

ولفت إلى أن «كونتيننتال للاستثمار» ستواصل طرح المزيد من المشاريع في دبي إيمانا منها بقدرة السوق العقارية على استيعابها سواء من خلال الطلب المحلي أو الخارجي، وبما تمتلكه الإمارة من مكانة قوية وغير مسبوقة إقليميا ودوليا

وأضاف: "ستواصل الشركة التركيز على المنتجات العقارية النوعية والمبتكرة والتي تشهد طلباً متزايداً من قِبَل المستثمرين، ولتلبية احتياجات عملائها وضمان أفضل عوائد لهم، حيث تضمن تحقيق عائد يفوق 10% للمستثمر"

وأكد العبار، على أهمية إنشاء بيئة تطوير عقاري متكاملة تواكب تنوع المشهد العمراني والثقافي وتطلعات المجتمعات الحضرية للمستقبل في إمارة دبي ، وتستفيد من فرص الاستثمار العقاري المجزية والناتجة عن بيئة الأعمال المتنامية باستمرار في الإمارة بما توفره من بيئة أعمال مشجعة تجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأعمال إلى جانب مرونة السياسات والتشريعات والانفتاح المتزايد على الأسواق الخارجية وتنوع محركات النمو، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري.