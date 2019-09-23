"الاتحادية للضرائب" تبحث تطبيق الإجراءات الجديدة لتوسيع نطاق "الانتقائية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت الهيئة الاتحادية للضرائب مع "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية"، آليات الإسراع في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي"، والقرار بشأن "السعر الانتقائي لمنتجات التبغ"، بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، فضلا عن المشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التي تضم ممثلين عن قطاع تجارة التجزئة في الدولة بمقر الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطة الهيئة للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتشاور والتنسيق والتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على التعاون في تطبيق النظام الضريبي.

وذكرت "الاتحادية للضرائب" في بيان، اليوم، أن تأسيس اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، جاء ضمن الجهود المبذولة لإيجاد آليات وقنوات للتواصل المستمر والتشاور بين الهيئة والخاضعين للضريبة، حرصاً على إشراكهم والأخذ بآرائهم في خطط التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة وإحاطتهم بالمستجدات في النظام الضريبي.