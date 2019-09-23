مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت مطارات أبوظبي عن إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، تأكيداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، لا سيما في قطاعي الطيران والسياحة.

وانطلقت الفعاليات التي أقيمت في مطار أبوظبي الدولي يوم السبت الموافق 21 سبتمبر وتستمر حتى الاثنين 23 سبتمبر الجاري، والتي تتضمن أنشطة احتفالية داخل المطار وفي محيطه، مثل استقبال المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية أو المغادرين إليها بفقرات موسيقية وأناشيد وطنية وشعبية من الثقافة السعودية، تؤديها فرقة سعودية طوال أيام الاحتفال، بالإضافة إلى نشر لافتات تهنئة في مختلف مرافق المبنى (1)، والمبنى (3)، إلى جانب توزيع الأعلام السعودية وتقديم التمور والقهوة والهدايا الرمزية مثل الطوابع الأوشحة والدبابيس التذكارية.

وتعتزم مطارات أبوظبي إضاءة واجهة مبنى المطار الجديد باللون الأخضر، إضافة إلى رفع علمي الإمارات والسعودية، وإضاءة أشجار النخيل الموجودة ضمن وحول مرافق ركن السيارات في المطار بأضواء خضراء وإنشاء كشك للصور الفسيفسائية داخل قاعة الوصول، فضلاً عن تحضير لافتات وبطاقات خاصة للأمتعة لاستخدامها عند تسجيل الوصول واستلام الأمتعة، كما سيتم كشف النقاب عن فلتر خاص بتطبيق "سناب شات" مصمم خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي برايان تومبسون، "يشرفنا أن نحظى بهذا الامتياز الخاص لاستقبال إخواننا وأخواتنا السعوديين منذ لحظة وصولهم إلى أراضي دولة الإمارات، ويسعدنا مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية".

وأضاف تومبسون: "تجسد احتفالاتنا الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الدولتين الشقيقتين. ونتطلع قدماً إلى تلبية احتياجات جميع المسافرين إلى المملكة أو القادمين منها، وضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة وميسرة، ونأمل أن تتاح أمامهم الفرصة لاستكشاف كافة التجارب الفريدة التي تقدمها الدولة".