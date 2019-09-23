مصرف عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، تهدف إلى تقديم حلول التمويل العقاري لمواطني دولة الإمارات. وقع كاشف أمين تاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، مذكرة التفاهم عن مصرف عجمان، ومحمد عبد الله لوتاه، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نحن سعداء بتعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لا سيّما وأن هذا التعاون يدعم رؤية مؤسستنا الرامية إلى توفير مرافق سكنية تتميز بمعاييرها العالية وبأسعارها المعقولة للمواطنين الإماراتيين. ويدل هذا التحالف الاستراتيجي على التزامنا الراسخ بتسهيل حصول أفراد المجتمع الإماراتي على التمويل اللازم بهدف تحقيق أعلى مستويات الرخاء والرفاهية لهم. ولذا نتطلع إلى إطلاق هذا البرنامج المثير الذي سيعود بالنفع على كل من العملاء الجدد والحاليين لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصولاً إلى تحقيق التقدم والتنمية."

ومن جهته، قال محمد عبدالله لوتاه، المدير العام بالإنابة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان: "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مصرف عجمان لتحقيق طموحاتنا المتمثلة في ضمان توفير مساكن ذات نوعية جيدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتيح لنا هذه الشراكة تنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا، كما أنها تمثل خطوة مهمة ستسهم في تسريع وتيرة توفير المنازل الجديدة، علاوة على توسيع نطاقها وتحسين جودتها."

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم مصرف عجمان تمويلا شخصيا، تمويل السيارة وبطاقة إئتمان برايت وغيرها من الخدمات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال برنامج الشيخ زايد للإسكان.