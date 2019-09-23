شراكة بين «مراس» و«بروكفيلد» لاستثمار 5 مليارات درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة مراس، أمس، عن عقد شراكة طويلة الأجل مع شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» (بروكفيلد) في مراكز تجارية تابعة لها بما يعزز من قوة العلامة التجارية للشركة ويرتقي بقطاع التسوق في دولة الإمارات.

ووفقاً للاتفاقية تستثمر «بروكفيلد» في أصول تابعة لشركة «مراس» ضمن شراكة تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة مليارات درهم، وتوظف عبرها «بروكفيلد» خبرتها التي تمتد لأكثر من 120 عاماً وسمعتها الراسخة كأحد أبرز المستثمرين في مجال المراكز التجارية على مستوى العالم.

وستسهم هذه الشراكة في تعميق خبرة «مراس» في ابتكار مشروعات متعددة الاستخدامات تتمحور حول أسلوب الحياة بالاستعانة بخبرة «بروكفيلد» العميقة في مجال العقارات المتخصصة بالمراكز التجارية وعلاقاتها العالمية الواسعة.

وقال رئيس مجموعة مراس، عبدالله الحباي: «نتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة بداية لعلاقة مثمرة بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي وجهة استثمارية رائدة عالمياً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد بروبرتي»، برايان كينجستون: «نحن على ثقة بأن أصول (مراس) التي تتميز بجودتها العالية مع علاقاتنا العالمية وقدراتنا التشغيلية سترتقي بالخيارات المتاحة لكل من التجار والزبائن».