«أراضي دبي»: «منزلي» تتيح معرفة نسبة إنجاز المشروعات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أوضحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن منصة «منزلي»، التي أطلقتها أخيراً، تعرض نسبة إنجاز المشروعات الموجودة على المنصة، وذلك حتى تتسنى للمستثمرين معرفة المرحلة التي يقف عليها المشروع العقاري.

وأضافت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن «منزلي» تستهدف الراغبين في تملك منزلهم حسب قدراتهم المالية، حيث تجمع المنصة المطورين الرئيسين تحت مظلة واحدة، لتقديم أفضل العروض الممكنة.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة، هو مساعدة الراغبين في التملك العقاري بدبي في اتخاذ قرار ذكي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالشراء والاستثمار في القطاع، لذلك فهذه المنصة تساعد المشترين في الحصول على منزلهم الذي يتوافق مع إمكاناتهم المالية والمواصفات التي يفضلونها.

وذكرت الدائرة أن المنصة تعمل على إظهار جميع العقارات، التي تتواءم مع الملاءة المالية للمتعامل مع الخيارات التفضيلية، عند تسجيل المتعامل للمدخرات الحالية والشهرية، بما في ذلك الموقع والمساحة، وغيرهما من الاعتبارات.

ولفتت إلى أن «منزلي» تقدم أول آلية بحث لا تكون مبنية على الوضع المالي الحالي للمتعامل فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار قدرته المستقبلية على الادخار الشهري.

وبينت الدائرة أن المنصة تعرض مجموعة كبيرة من المنتجات العقارية لكبار المطورين في دبي، وذلك لمختلف الشرائح، وتوافر خطط دفع مميزة، ما يجعل الاستثمار العقاري فرصة حقيقية، مشيرة إلى أن «منزلي» تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص.

وتوقعت الدائرة أن تصبح «منزلي» من أهم محركات نمو الاستثمارات العقارية في دبي، حيث يمكن لشريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين، من الفئات المتوسطة الدخل، تسجيل اهتمامهم بشراء وحدة سكنية عبر المنصة، للاستفادة من أسعار مخفضة على العقارات، بالإضافة إلى خفض قيمة الدفعة الأولى، وإلغاء رسوم الخدمات ورسوم «أراضي دبي».

وأكدت أن منصة منزلي ستضمن توفير تجربة جديدة للمتعاملين، من مختلف الشرائح، لاختيار العقار الأنسب من خلال «حاسبة منزلي»، التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني:

(www.manzili.ae).