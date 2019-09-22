«اتصالات» تطلق برنامجاً لاستبدال أحدث هواتف «آي فون»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن إطلاق برنامج الترقية الحصري (Upgrade Anytime)، الذي يتيح للعملاء الحرية والمرونة في استبدال أحدث هواتف «آي فون» الخاصة بهم مجاناً بهواتف أخرى، مع حرية اختيار حجم الشاشة، والألوان، والسعة أو نظام التقسيط، وذلك عند إكمال 90 يوماً من العقد. وذكرت «اتصالات» في بيان أنه سيتاح لعملائها اقتناء أجهزة «أبل» الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي، التمتع باشتراك مجاني في برنامج الترقية.وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «البرنامج سيوفر لمشتركيه فرصة استبدال هواتفهم بأخرى مجاناً بعد 90 يوماً دون أي قيود، إضافة إلى إمكانية اقتناء أحد أجهزة (أبل) مع خيارات الدفع الذكي».

وأوضح الخولي أنه «سيكون لدى العملاء خيار الترقية إلى أي من خطط الدفع المرنة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً في أي من مواقع الترقية التابعة لـ(تصالات)».

• البرنامج يتيح حرية اختيار حجم الشاشة والألوان والسعة أو قيمة القسط الجديد.