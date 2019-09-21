المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الحساب المتدرج هو أحد حسابات التوفير التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني في السوق المحلية، ويقدم هذا الحساب أسعار فائدة مرتفعة، إذ كلما ارتفع الرصيد المحتفظ به، كلما أصبحت أسعار الفائدة أكبر، ويزداد معدل الفائدة على حساب التوفير المتدرج مع الزيادة الحاصلة في الرصيد المحافظ عليه فيه، بينما يبقى سعر الفائدة ثابتاً في حساب التوفير العادي بصرف النظر عن الرصيد المتوافر فيه.

ويتم احتساب الفائدة في الحساب المتدرج على أساس شهري، وهو متوافر بالدرهم، والدولار الأميركي والريال السعودي، ويأتي مع بطاقة خصم دولية مجانية بالنسبة لعملة الدرهم، كما يتم إرسال كشف حساب شهري إلى عنوان البريد الإلكتروني للمتعامل المسجل لدى سجلات البنك دون فرض أي رسوم، ويمكن الوصول إلى حساب التوفير المتدرج عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول أيضاً.