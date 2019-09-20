دبي تتقدم إلى الترتيب الثامن بين أفضل المراكز المالية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إنجاز جديد يعكس نجاح نهج العمل الطموح الذي تنتهجه الإمارة نحو أعلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المجالات، حلّت دبي في الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لـ«مؤشر المراكز المالية العالمية»، حيث أحرز مركز دبي المالي العالمي قفزة في المؤشر الذي يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدماً أربع مراتب، من ترتيبه الـ12 ضمن المؤشر السابق، وصولاً إلى هذا التصنيف الذي يُعدُّ الأفضل منذ تأسيسه.

مكتوم بن محمد: - «دبي تواصل التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية محمد بن راشد للوصول إلى الرقم (1) في كل المجالات». - «نتطلع إلى استكمال مسيرة النجاح مع شركائنا لرسم خطوط عريضة لمستقبل صناعة المال العالمية». - «دبي مستمرة في التقدم بثبات وثقة، في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية».

خطى ثابتة

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحقيق الرقم (1) في كل المجالات، منوهاً سموه بالإنجازات الطيبة لمركز دبي المالي العالمي والتي يعزز من خلالها إسهامه في تحقيق هذه الرؤية الطموحة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة أولى لصناعة المال في المنطقة.

وقال سموه إن «دبي مستمرة في التقدم بثبات وثقة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى المرتبة الثامنة بين أهم المراكز المالية العالمية إنجاز يبرهن على نجاح مركز دبي المالي العالمي في بناء بيئة داعمة لنمو الصناعة المالية، لتحوز الإمارة بذلك وعن جدارة اهتمام وثقة القائمين على هذه الصناعة، وما ارتبط بها من أنشطة اقتصادية متنوعة، ويسعدنا أن يكون للمركز دوره المؤثر في قلب مسيرة التطوير والنمو التي تمضي فيها واضعةً ريادة المستقبل نصب عينيها».

وأضاف سموه: «التزاماً بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نتعهد بمواصلة العمل على دعم شركائنا الحاليين وتقديم مميزات إضافية تستقطب شركاء جدداً، توازياً مع التطوير المستمر لقدرات المركز وأطره التنظيمية وخدماته المصممة لدعم جميع شركائنا الذين نتطلع أن نستكمل معهم مسيرة النجاح التي نمضي فيها سوياً للمساهمة في خطوط عريضة لمستقبل صناعة المال العالمية، وتحقيق المرتبة الأولى فيها».

ركيزة أساسية

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «المركز يتمتع بمكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية منذ تأسيسه في عام 2004، واستمر في تحقيق النجاحات وتعزيز مكانته العالمية باعتباره مركز قوة اقتصادية مهمة ومركز أعمال محورياً».

وأضاف أن «القطاع المالي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دولة الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية مركز دبي المالي العالمي بكونه عامل جذب للاستثمار الأجنبي ومركزاً رئيساً للتجارة العالمية»، مشيراً إلى أن «تسريع نمو القطاع المالي في دبي يعتبر أولوية أساسية تتماشى مع (وثيقة الخمسين) التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019 لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به».

وتابع كاظم أن «تصنيف دبي كأحد أفضل 10 مراكز مالية عالمية، يأتي بمثابة دليل على التزامنا تجاه مجتمعنا المحلي والأطراف المعنية والشركاء العالميين، وأدى سعينا المستمر للتميّز وتركيزنا على التكنولوجيا والابتكار إلى توفير خطة متكاملة لتحقيق النمو المستدام، حيث نواصل مساعينا الرامية لضمان مستقبل مشرق للقطاع المالي». وأشار إلى أن «التصنيف الجديد يؤكد الإمكانات الاقتصادية التي تمتاز بها المنطقة ومكانة دبي الواعدة بصفتها وجهة عالمية مفضلة للمؤسسات الدولية والشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية».

تصنيف عالمي

ويعد مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا المصنّف ضمن قائمة المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي، ما يضعه في مصاف المراكز المالية العالمية المحورية الأخرى في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.

وكان «دبي المالي العالمي» حلّ في المرتبة 12 في «مؤشر المراكز المالية العالمية» في نسخته السابقة، مؤكداً نجاحه في تحقيق تقدم مستمر في التصنيف العالمي منذ إطلاق المؤشر قبل 12 عاماً، إذ تقدم المركز 17 مرتبة منذ ظهوره للمرة الأولى في التقرير الأول للمؤشر الذي صدر عام 2007 وجاء فيه المركز في المرتبة 25، ويعكس التصنيف الأخير زيادة رصيد دبي بواقع سبع نقاط على مؤشر المراكز المالية العالمية مقارنة بالمؤشر الماضي.

24 ألف موظف متخصص

يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 24 ألف موظف متخصص يعملون في أكثر من 2200 شركة مسجلة، ليشمل بذلك أكبر مجموعة من المواهب الواعدة في القطاع وأكثرها تنوعاً في المنطقة. وكجزء من مساعي المركز الرامية لدعم التطور المهني وتعزيز الكوادر البشرية، توفر «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» منظومة تعليمية مالية وقانونية عالمية المستوى عبر شراكات استراتيجية مع 26 مؤسسة أكاديمية وهيئة حكومية. وحتى تاريخه، وصل عدد خريجي دورات وبرامج التعليم التنفيذي المختصة بمجالات المالية والأعمال والقانون وبرنامجي الماجستير في القانون فيها إلى أكثر من 5500 خريج.

بنية تحتية قوية

تعتبر إمكانية الوصول والنقل والبنية التحتية من مكامن القوة الكبيرة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي بشكل عام، ما أتاح الفرصة أمام المركز للتوسع وتنويع خدماته المالية. ويعدّ الموقع الاستراتيجي لدبي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من أهم العوامل الأخرى التي تتيح للمؤسسات والشركات الاستفادة من الفرص التجارية في المنطقة بفاعلية وسلاسة.

وشهد المركز المالي نمواً مستداماً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبل أكثر من 250 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات النشطة المسجّلة فيه إلى 2289 شركة، محققاً زيادة قدرها 14% على أساس سنوي. ويضم المركز حالياً أكثر من 671 شركة مرتبطة بالقطاع المالي بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

100 شركة تكنولوجيا

يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شركة عالمية وإقليمية متخصصة بالتكنولوجيا المالية والتي اختارت المركز المالي كوجهة مفضلة لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وشهد المركز المالي ارتفاعاً كبيراً في عدد شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في الانضمام إلى برامج مسرّعات الأعمال الخاصة به، والتي تمثل اليوم الخطوة الأولى لاختبار السوق الإقليمية بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة العالمية. وتلقت الدفعة الثالثة من برنامج «فينتك هايف» 425 طلب مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا المالية، بما يمثل زيادةً بنسبة 42% عن عدد الطلبات المسجلة في دورة عام 2018.

بيئة أعمال خاصة

كان مركز دبي المالي العالمي سبّاقاً في تطوير بيئة الأعمال الخاصة به، التي تعد العامل الأول في التأثير على القدرة التنافسية العالمية للمراكز المالية، كما عمل على الارتقاء بإطاره القانوني والتنظيمي من أجل تعزيز فرص النمو داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وانطلاقاً من مكانته الرائدة في المنطقة، أدرك المركز الحاجة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار للمؤسسات والشركات التي تدير عملياتها من المركز.

ويعتبر الإطار القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي أحد أكثر أنظمة الحوكمة تطوراً ودعماً لبيئة الأعمال في المنطقة، فضلاً عن انسجامه مع أعلى المعايير والممارسات العالمية. وفي مايو 2019، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المالية الأخرى في دولة الإمارات، عن إطلاق نظام تراخيص الخدمات المالية الجديد Passporting، والذي يمثّل آلية تنظيمية لترقية صناديق الاستثمار والإشراف عليها، والتي بدورها تشجع الشركات الأجنبية المرخّصة في المناطق الحرة المالية الموجودة في دول أخرى على دخول السوق المحلية.