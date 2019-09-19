«لوتس» تطلق من دبي سيارة كهربائية بـ 9 ملايين درهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركة «لوتس» الدولية للسيارات من دبي، أمس، سيارة رياضية كهربائية بسعر يصل إلى 9.15 ملايين درهم، وبقوة محرك تبلغ 2000 حصان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيل بوبام، إن «سيارة (إيفايا) الجديدة مصنعة من خامات ألياف الكربون الخفيفة الوزن، وتعمل ببطارية تتمتع بسعة كبيرة تمكّن السيارة من قطع أكثر من 380 كيلومتراً بشحنة واحدة».

وأضاف بوبام لـ«الإمارات اليوم» على هامش لقاء صحافي، عقد بمقر مركز «لوتس» في دبي، بمناسبة إطلاق السيارة الجديدة، أنه «سيتم إنتاج 130 سيارة من طراز (إيفايا) فقط على المستوى العالمي»، لافتاً إلى أنه «سيتم تسليم السيارة للمتعاملين بعد إنتاجها بمواصفات خاصة في النصف الثاني من العام المقبل، بسعر عالمي يصل إلى مليوني جنيه إسترليني».

وذكر أن «الشركة خصصت 120 مليون جنية إسترليني لخط إنتاج السيارة الجديدة، التي تعد أسرع وأخف سيارة كهربائية في العالم حالياً».

وأشار إلى أن «الإمارات تتصدّر منطقة الشرق الأوسط في مبيعات السيارات الرياضية الفارهة، حيث تستأثر بنسبة 50% من مبيعات سيارات (لوتس) الرياضية في المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أداماس موتورز» الوكيل الرسمي لعلامة «لوتس» في الإمارات، كارل هايمر، إن «الشركة اختارت دبي لتكون المنصة الرئيسة على مستوى المنطقة لإطلاق السيارة الجديدة»، وأوضح هايمر أن «سيارة (إيفايا) بإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، ومن صفر إلى 300 كيلومتر في أقل من تسع ثوانٍ».

وأفاد بأن من «المستهدف بيع نحو 15 سيارة من طراز (إيفايا) في دولة الإمارات، على أن تبدأ عمليات الإنتاج والتسليم للعملاء خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن «عدد سيارات (لوتس) الموجودة في الإمارات من جميع الموديلات، يراوح بين 180 و200 سيارة حالياً».