«دبي الملاحية» تطلق المرحلة الأولى لمشروع تجاري بـ 109 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الملاحية، أمس، عن بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى من مشروعها التطويري للأعمال التجارية، بقيمة 109 ملايين درهم.

وأفادت «دبي الملاحة» في بيان، بأن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية في المدينة لدعم وتمكين كل المطورين التجاريين الفرعيين من إتمام مشروعهم.

وأوضحت، أن المرحلة الأولى للبنية التحتية ستدمج «دبي الملاحية» بمنطقة ميناء راشد وتتضمن فندق «كوين إليزابيث 2» و«مارينا فيتنس 72»، وغيرهما من المنشآت التجارية والسكنية، متوقعة إتمام المشروع مطلع عام 2021.

وبحسب البيان، ستشتمل أعمال المشروع، مد طرق جديدة وإقامة أرصفة وأنظمة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والربط بشبكة الاتصالات وإنارة الشوارع والأعمال الكهربائية ومحطة ضخ، إلى جانب أعمال صيانة للخدمات الحالية، كما سيعزّز تطوير المنطقة التجارية من موقع مدينة دبي الملاحية كمزود رائد للخدمات البحرية.

وتمثل المنطقة التجارية مساحة متعددة الاستخدامات مصممة لتشمل مرافق البيع بالتجزئة وأبراجاً سكنية ومكاتب وممشى ضمن بيئة معدة للعيش والعمل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، خلال حفل تدشين المشروع، إن «العمل على المرحلة الأولى يأتي خلال فترة زمنية عالية الأهمية ستشهد تحديث المنشآت وتطوير الخدمات لعملائنا الحاليين والمحتملين».

من جهة أخرى، أكدت سلطة مدينة دبي الملاحية عزمها مناقشة موضوع «العولمة والتعاون: اتجاهان رئيسيان ضمن القطاع البحري» خلال الجلسة الثالثة المقررة على هامش «أجندة دبي البحرية 2019»، التي تعتبر إحدى أبرز فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2019» ضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة المقررة في 22 سبتمبر الجاري.

وتناقش الجلسة سبل توطيد التعاون البنّاء بين أقطاب الصناعة البحرية في المستقبل، مع التركيز على رسم ملامح المرحلة المقبلة من عولمة الشحن والخدمات اللوجستية وتحديد الفرص المستقبلية.

المرحلة الأولى

تتضمن فندق «كوين

إليزابيث 2» و«مارينا

فيتنس 72».