«دبي التجاري العالمي» يستضيف 14 مؤتمراً ومعرضاً جديداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي التجاري العالمي، أمس، باستضافته 14 معرضاً ومؤتمراً إقليمياً وعالمياً جديداً في موسم الفعاليات الجديد الذي انطلق بتنظيم معرض الشرق الأوسط لمعدات المناولة، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وذكر المركز، في بيان، أنه سيشهد، حتى نهاية عام 2019، تنظيم 54 فعالية متنوعة واستضافتها، تعكس الدور الحيوي المهم الذي يضطلع به المركز، في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الفعاليات على مستوى المنطقة.

وأوضح أن أبرز الفعاليات الجديدة، التي تُنظّم للمرة الأولى هذا العام، تضم: المؤتمر العالمي لعلم الأعصاب 2019، الذي يقام في أكتوبر المقبل، فيما يستضيف المركز خلال نوفمبر ندوة الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية في مجال الفضاء البشري، كما يستضيف مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء.

وأضاف أنه في ديسمبر المقبل ستجمع ندوة «أمواي للريادة» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كبار الشخصيات وقادة 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن عدد آخر من الفعاليات التي تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات والصناعات، بما في ذلك الأغذية والضيافة والفنادق وتقنية المعلومات والتشييد والبناء، والطب والعلوم والمال والأعمال والسيارات والنقل، والطاقة والبيئة والتصنيع، وغيرها.

وقال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «مجموعة الفعاليات التي يحتضنها المركز هذا الموسم، تعكس الأهمية البارزة لقطاع الفعاليات، والتطور الذي شهده على مدار السنوات الماضية».

وأضاف: «لاشك أن الأشهر المتبقية من العام الجاري ستشهد واحداً من أكثر المواسم زخماً وتنوعا في الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها المركز، والتي أصبحت لها مكانة عالمية بارزة».

وأكد أن «المركز سيواصل زخم النجاح الذي حققه على مدى أربعة عقود متواصلة، استطاع خلالها تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وكان له أثر بارز في جميع القطاعات الاقتصادية بدبي».

يشار إلى أن مركز دبي التجاري العالمي يشهد، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، استضافة الدورة الـ17 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب»، الحدث الأكثر تأثيراً في مجال الاستثمار والتطوير العقاري بالدولة والأسواق الواعدة على مستوى العالم، فيما تقام الدورة الـ39 من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» والدورة الرابعة من معرض «جيتكس لنجوم المستقبل» من السادس إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث تعد هاتان الفعاليتان من أهم الفعاليات بالعالم في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.

- الفعاليات التي يستضيفها «المركز» تعكس دوره

في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية في قطاع

الفعاليات على مستوى المنطقة.