قرب اكتمال القلب النابض لـ"إكسبو 2020 دبي"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

نشر الحساب الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات فيديو تظهر قرب اكتمال الشبكة الفولاذية لقبة ساحة الوصل "الوصل بلازا" القلب النابض لموقع المعرض.

ويغطي الساحة سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة

وستكون الساحة المركز الرئيس للموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، وستترك الانطباع الأكبر عن "إكسبو 2020 دبي" لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتشكل الساحة همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسية الأخرى، وستحتضن الساحة فعاليات خلال "إكسبو 2020 دبي"، وبعد انتهاء المعرض في 2021، سيكون لساحة الوصل دور جوهري في مرحلة الإرث، حيث ستصبح نقطة محورية للتطوير في المنطقة.

وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.