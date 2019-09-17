الإمارات الأولى إقليمياً في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن كل من منظمة «رايب إن سي سي»، وشركة «أكاماي للتكنولوجيا»، وشركة «غوغل».

وأفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، في بيان أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي بعد أقل من عامين على تدشين الهيئة مرحلة الإصدار السادس من برتوكول الإنترنت للمرة الأولى في الدولة.

وذكرت الهيئة أن التحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت سيساعد مزودي خدمات الإنترنت في توفير الخدمات، كما سيكون له أثر إيجابي كبير في تطبيق تقنيات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، والتحول الرقمي في الدولة، مشيرة إلى أن أهمية تطبيق الإصدار الجديد من بروتوكول الإنترنت تأتي نتيجة الشح الكبير في بروتوكولات الإنترنت، وعدم قدرة الإصدار الرابع من البروتوكول (IPv4) على تلبية الطلب المتزايد في ظل النمو المتسارع لشبكة الإنترنت.

وقال المدير العام لـ«تنظيم الاتصالات»، حمد عبيد المنصوري، إن «جهود الهيئة لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تندرج ضمن استراتيجيتنا لاستشراف المستقبل، ولاسيما بالنسبة لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها في دولة الإمارات، كما تندرج هذه الجهود في سياق الاستعداد لعصر إنترنت الأشياء، حيث يتزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت في التواصل ليس بين البشر فقط، وإنما بين الأجهزة المختلفة لخدمة الإنسان».

وأضاف المنصوري أنه «عندما تم إطلاق المرحلة الأولى من التحول إلى الإصدار السادس للإنترنت، كنا نطمح إلى توسيع آفاق الإنترنت في الدولة، مستندين إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مدركين حجم الاعتماد على الإنترنت في المستقبل، وحريصين على تلبية الحاجة المتزايدة من بروتوكولات الإنترنت لخدمة الأهداف الاستراتيجية واستمرار التنمية المستدامة».

وأكد أن «المستقبل هو الإنترنت»، موضحاً أن «الشبكة العنكبوتية هي العمود الفقري لعصر الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والبيانات الضخمة، وعليه وجب علينا اتخاذ الإجراءات كافة التي تؤمّن للمستثمرين والشركات والمؤسسات حاجتها من بروتوكولات الإنترنت، وتعمل على استيعاب تبادل البيانات بين ملايين الأجهزة، وهذا ما تمكنا من تحقيقه من خلال التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، الأمر الذي جعلنا نمضي قدماً نحو الوصول إلى الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة».

خطط واستراتيجيات

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن حكومة الإمارات الذكية تعمل على تهيئة الخطط واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية اللازمة لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، بما يتضمن معايير الأمان والتوسع وتلبية الطلب المتزايد على الاتصال في عصر البيانات المتدفقة وإنترنت الأشياء، وذلك تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو التطبيق المكثف للمدن الذكية، وما ينطوي عليه ذلك من استخدام موسع للإنترنت.