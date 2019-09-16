زيارات ميدانية لتوعية محال الخياطة في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

بدأ فريق عمل توعية الأعمال بتنظيم زيارات توعوية للأسواق المحلية في دبي، استهدفت محال خياطة وتفصيل الملابس. وتمكن فريق العمل من زيارة أكثر من 200 محل تجاري في دبي بهدف زيادة الالتزام والوعي التجاري في أسواق الإمارة.

وقال مدير أول «إدارة حماية الأعمال» في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد ناجي، إن الزيارات التوعوية تناولت العديد من الجوانب المهمة التي من شأنها خفض الشكاوى الواردة من المستهلكين بحق المحال التجارية.

وأوضح أن من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها ضرورة توثيق جميع التفاصيل في الفاتورة، ويشمل ذلك نوعية القماش، واللون، والمقاسات، والتصميم، والسعر، وغيرها من التفاصيل التي تحفظ حقوق المستهلك والتاجر.

وأكدت «إدارة حماية الأعمال» على التجار، ضرورة الالتزام بمواعيد تسليم الطلبات في الوقت المحدد والمتفق عليه، لاسيما أن عدم التسليم في الوقت المحدد قد يضر المستهلك، إذ أشارت إحصائية شكاوى المستهلكين إلى أن عدم التزام التجار بموعد التسليم يدفع المستهلك إلى رفض استلام الطلب الذي يكون مرتبطاً بمناسبة معينة.

وتسعى الإدارة إلى وضع خطط توعوية مدروسة تستهدف القطاعات التجارية ذات العلاقة، بهدف زيادة الوعي والالتزام التجاري.