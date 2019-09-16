«دبي للمشاريع الناشئة» تطلق دورة جديدة من «سلسلة لقاءات الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع «منطقة 2071» الدورة الرابعة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشروعات الناشئة وريادة الأعمال والتي تمتد من 11 سبتمبر وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وذكرت «غرفة دبي» في بيان أمس، أن سلسلة لقاءات الأعمال، التي ستُقام كل يوم أربعاء في «منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الموضوعات التي تهم أصحاب المشروعات الناشئة حول العالم ومساعدتهم على تطوير وتحسين مشروعاتهم التجارية والاستفادة من تجارب غيرهم في عالم الأعمال، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من أبرز المتحدثين في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات.

وأفادت بأنه شارك في الجلسة الأولى التي تمحورت حول موضوع الموهبة والإبداع كل من الشريك المؤسس لشركة «بيور هارفست»، سكاي كورتز، ومؤسس منصة «دليفرتومام»، سامر النمر، ومؤسسي مشروع «بروجكت شاي والا»، جستن جوزيف وأحمد كاظم، حيث شاركوا الحضور تجاربهم الرائدة والملهمة في عالم الأعمال.

وقالت مدير ريادة الأعمال في «غرفة دبي»، ناتاليا سايشيفا، إن سلسلة لقاءات الأعمال على مدى دوراتها الثلاث السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» تهدف من خلال تنظيم هذه الورش إلى تزويد أصحاب المشروعات الناشئة بكل ما يحتاجونه من دعم وإمكانات للوصول إلى أهدافهم والنجاح في عالم ريادة الأعمال، وبناء علاقات وشراكات جديدة مربحة.

يشار إلى أن تلك اللقاءات شهدت على مدار الدورات الماضية مشاركة واسعة من أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والمستثمرين في المنطقة، وذلك لاستعراض تجاربهم الناجحة، وكيفية التغلب على التحديات، وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها، بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات جديدة.