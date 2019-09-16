«منتدى بنغلاديش الاقتصادي» يضع خريطة استثمار بـ36.7 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صاغ مستثمرون في دولة الإمارات عدداً من المشروعات الجديدة بما في ذلك خمس مناطق اقتصادية مجانية للاستثمار في بنغلاديش، وذلك في «منتدى بنغلاديش الاقتصادي» الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، بمشاركة أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين، وقادة أعمال ومستثمرين، ورجال أعمال.

وتشهد العلاقات الثنائية بين بنغلاديش والإمارات مستوى جديداً العام الجاري من خلال خريطة استثمارية تم رسمها في المنتدى تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، موزعة في قطاعات الطاقة، والموانئ، والبنية التحتية في بنغلاديش، وتساعد في تعزيز نمو اقتصاد بنغلاديش، إضافة إلى طرح مشروع مدينة تكنولوجية فائقة، وبعض المجالات، كمجال صناعة الغذاء، والمنسوجات والجلود الطبيعية، والمنتجات الزراعية، مع التطوير والاستثمار في خمس مناطق اقتصاديه خاصة من أصل 100 منطقة تطورها بنغلاديش حالياً.

وقال مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمارالخارجي، سلمان فضل الرحمن، إن هذه الاستثمارات ستعزز العلاقة الثنائية بين بنغلاديش والإمارات.

بدوره، قال سفير بنغلاديش في الإمارات، محمد عمران، إن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبنغلاديش جاوز 1.6 مليار دولار عام 2018، مقارنه بنحو 1.3 مليون دولار في عام 2017، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات من بنغلاديش نحو 580 مليون دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دولار عام 2017، كما بلغت الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى بنغلاديش نحو 544 مليون دولار، في حين بلغت إعادة الصادرات 235.9 مليون دولار.