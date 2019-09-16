«جيتكس شوبر» ينطلق في 24 سبتمبر بعروض منخفضة الكلفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 24 و28 سبتمبر الجاري، فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2019» المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية.

وأفاد بيان صدر، أمس، عن مركز دبي التجاري العالمي أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته في طليعة المشهد التكنولوجي الإقليمي، مع باقة واسعة من المنتجات والعروض بأسعار مميّزة، سيضعها بين أيدي الزوار الذين يتوقع أن تتجاوز أعدادهم 125 ألف زائر.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى «دبي التجاري العالمي»، تريكسي لوه ميرماند، إن «جيتكس شوبر» يواصل تطوره بالتزامن مع التقدم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، مؤكدة منح الزوار الفرصة للتعرف إلى أكثر الأجهزة والابتكارات التكنولوجية تطوراً في القطاع.

ووفاً للبيان، سينظم المعرض عملية سحب على جوائز «زورونا واربحوا»، التي تشمل سيارة «متسوبيشي» Eclipse Cross GLX Highline طراز عام 2019، وهاتف «آي فون إكس آر إس»، فضلاً عن جوائز «امسح واربح».

وسيضم «جيتكس شوبر 2019» للمرة الأولى «منطقة الواقع الافتراضي» لمحبي الألعاب الراغبين في اختبار مهاراتهم في الألعاب.

وسييفتح «جيتكس شوبر 2019» أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 11:00 ليلاً، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهماً، و10 دراهم للمجموعات الطلابية التي تزيد على 50 طالباً، في حين يتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وسيحصل الزوار الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل المعرض على مواقف مجانية للسيارات لمدة ست ساعات في المركز.