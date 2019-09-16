2.97 % انخفاضاً في التضخم السنوي بدبي خلال أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض 2.97%، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 6.12% وخفضت التضخم بمقدار 2.59 نقطة، فيما انخفضت أسعار قسم النقل 4.12% وخفضت بدروها التضخم بمقدار 0.48 نقطة.

وأضاف المركز أن أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم انخفضت 4.93% وخفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، في حين انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.22% وخفضت التضخم 0.07 نقطة، بينما انخفضت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.95% وخفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.16% وخفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وفي المقابل، بين تقرير «دبي للإحصاء» أن المؤشر ارتفع لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.08% ودفعت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.81% ودفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة 2.80% ودفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها ارتفعت بنسبة 0.45% ودفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، في وقت ارتفعت أسعار قسم الصحة بنسبة 0.14%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أغسطس 2019، مقارنة بيوليو 2019، بنسبة 0.28%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.41% ودفعت التضخم بمقدار 0.38 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.34% ودفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.49% ودفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة.

«السكن والمياه والكهرباء» قادت انخفاض التضخم في الإمارة.