الإمارات للاتصالات المتكاملة تعين رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تعيين يوهان دينليند رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة ليبدأ مهام عمله مطلع 2020، خلفا لعثمان سلطان الذي استقال من منصبه بعد 14 عاما من العمل في الشركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أنها استعانت ببيت خبرة عالمي متخصص في البحث عن المدراء التنفيذيين لإيجاد خليفة لعثمان سلطان، إذ قام مجلس إدارة الشركة بوضع آلية ومواصفات لاختيار الرئيس التنفيذي، بحيث يمتلك شخصية قيادية ودراية كافية بالتغيرات في طبيعة قطاع الاتصالات على المستوى الدولي وفي مهارة التحكم في التغيير والتحول المؤسسي.

ويملك يوهان 25 عاما من الخبرة في قطاع الاتصالات والإنترنت، وبدأ مشواره المهني في شركة تيليا للاتصالات في الدول الإسكندنافية والبرازيل وسريلانكا، قبل أن يتم تعيينه كنائب رئيس تنفيذي لشركة تيلينور للاتصالات في بلده السويد. وتوجه يوهان بعد ذلك إلى ماليزيا حيث تم تعيينه أولا رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية ومن ثم الرئيس التنفيذي لشركة ديجي للاتصالات التي تعد جزء من مجموعة تيلينور. وبعد أن أمضى 6 أعوام مع شركة ديجي، انتقل إلى شركة شركة "فودافون وفوداكوم"، وتولى مسؤولية الإشراف على 7 أعمال متفرقة في قارة أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيليا" للاتصالات والتي تعد أكبر شركة اتصالات في الدول الإسكندنافية والتي تملك إحدى أكبر شركات الإنترنت في العالم، وتقدر عائداتها بـ 8 مليارات يورو، وتقدم خدماتها في 7 دول.