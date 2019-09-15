«أبوظبي للأوراق المالية» يوزع 25 مليار درهم أرباحاً نقدية للمستثمرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعه أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ572 ألفاً و774 مستثمراً مستحقاً، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح العام الماضي.

وأوضح السوق في بيان، أمس، أن عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات بلغ 398 ألفاً و220 مستثمراً، مقابل 155 ألفاً و589 مستثمراً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و18 ألفاً و965 مستثمراً من الجنسيات الأخرى، في حين تم توزيع أرباح نقدية على 7442 مؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة سالم المنصوري، إن «السوق يلتزم بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، حرصاً منه على ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة به على أعلى العوائد من خلال التوزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز مكانة السوق عالمياً، كما نسعى إلى توفير بيئة تداول مستقرة قادرة على تقديم فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء».

وأضاف أن «زيادة حجم التوزيعات النقدية دليل على قوة أداء الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعلى جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في دولة الإمارات».

وأشار إلى أثر توزيعات الأرباح النقدية في المساهمين، من خلال دورها في توفير السيولة النقدية داخل الأسواق، حيث تسهم التوزيعات بشكل فعال في تعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.