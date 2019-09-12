«دبي المالي» يطلق خدمة «حسابي» الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، إطلاق خدمة «حسابي- myAccount»، التي تمنح المستثمرين في السوق أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات، بحيث يمكنهم التحويل من الحساب الإلكتروني الجديد لتوزيعات الأرباح لدى سوق دبي المالي، إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة «آيفستر» الخاصة بهم، فضلاً عن إمكانية استخدام المبالغ المتوافرة للمشاركة في أي اكتتابات عامة أو حقوق أولوية الاكتتاب في السوق.

وذكر السوق، في بيان، أن الخدمة الجديدة تعزز مكانة السوق في مجال التقنيات المالية لاسيما خدمات توزيع الأرباح النقدية التي بادر السوق إلى توفيرها منذ عام 2011.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «السوق ينتهج استراتيجية تركز على التطوير والابتكار وتسخير التقنيات المالية المتطورة لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمتعاملين».

وأضاف: «يسعدنا إطلاق خدمة (حسابي)، حيث يتوج هذا الإنجاز المهم الجهود الكبيرة التي بذلها السوق من أجل تطوير منظومة إلكترونية متكاملة وغير مسبوقة، بين مختلف الأسواق العالمية لتوزيعات الأرباح».

بدوره قال نائب رئيس تنفيذي رئيس قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي، علي الهاشمي، إن «السوق تمكن من بناء قدرات ذاتية متميزة في مجال خدمات توزيع الأرباح، إذ يضم فريقاً متكاملاً من ذوي الخبرات التخصصية، الذين قاموا بتصميم وتنفيذ خدمة (حسابي - myAccount الإلكترونية)». وأوضح أن «السوق نفذ مليوناً و300 ألف عملية تحويل إلى الحسابات الإلكترونية الجديدة الخاصة بالمستثمرين، بما مجموعه مليار درهم».