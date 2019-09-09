إضافة 13 نشاطاً جديداً إلى قائمة الأنشطة التجارية في يوليو 2019

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة 13 نشاطاً تجارياً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال يوليو 2019، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، ما يسهم في تعزيز مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية للدولة وإمارة دبي على وجه التحديد.

وأكدت بيانات لقطاع التسجيل التجاري، أن هذه الإضافة للأنشطة الجديدة تأتي بناء على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، والراغبين في بدء مزاولة الأعمال في إمارة دبي، لمعرفة متطلبات السوق المحلية التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

ويأتي ذلك أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات عموماً، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط «خدمات ضمان الجودة التعليمية»، ويشمل المنشآت التي تقدم خدمات ضمان الجودة للمؤهلات المهنية التي يتم تقديمها وتقييمها من خلال مراكز التعليم والتدريب المهني والفني المصرح لها، ونشاط «مركز منح الشهادات المهنية والفنية الدولية» الذي يعمل كوكيل للمؤسسات الدولية المتخصصة في منح شهادات التعليم والتدريب المهني والفني المعترف بها في بلدانها، وذلك ليمنح المركز تلك الشهادات نيابة عنها بعد إجراء الاختبارات المطلوبة، ويشمل ذلك شهادات الكفاءة اللغوية مثل «توفل»، و«آيلتس»، وكذلك الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، و«سات»، وشهادات «كامبريدج».

كما ضمت القائمة نشاط «تجارة منصات الحفر البترولية ومعداتها»، ونشاط «إيواء الحيوانات الخطرة» الذي يشمل المحال التي تقدم خدمات إيواء الحيوانات الخطرة الخاصة بالغير مثل الأسود، والنمور، والفهود، والثعالب، والذئاب، و«خدمات وسطاء الحوالة»، و«صناعة أنظمة التحكم عن بعد»، الذي يشمل صناعة الأنظمة غير المأهولة أو المتحكم فيها عن بُعد مثل الآليات والقوارب والسفن والغواصات، وغيرها من وسائل نقل تجهز بالأنظمة الخاصة بالاستشعار عن بُعد، ويشمل ذلك صنع الأجزاء الميكانيكية والشرائح الإلكترونية.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، ويشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على معلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع، وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات والمستثمرين، لا سيما الذين يخططون للاستثمار في دبي.