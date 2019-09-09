ورشة عمل للشباب حول رخصة «تاجر» وامتيازاتها

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بالتعاون مع «e25»، مختبر «إعمار» الداخلي للابتكار والمخصص لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، ورشة عمل توعوية، حضرها أكثر من 50 من الشباب الراغبين في إطلاق مشروعات خاصة بهم، حول رخصة «تاجر» والامتيازات والتسهيلات التي يتم تقديمها لحاملي الرخصة.

ويأتي تنظيم ورشة العمل التوعوية في مجال دعم مشروعات الشباب، لاسيما التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور مهم في الاقتصاد المحلي بالإمارة، كما يأتي في إطار مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها بين قطاع التسجيل والترخيص التجاري ومختبر «إعمار» الداخلي للابتكار، لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي رخصة «تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي من خلال «لتس وورك»، أول شركة ناشئة يطلقها «e25» لتوفير استخدام مساحات عمل لعقد الاجتماعات.وقدّم المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمار ياسر عبدالجواد، عرضاً تقديمياً حول رخصة «تاجر» وأهدافها ومميزاتها، وسهولة التسجيل للحصول عليها، إضافة إلى خدمات القطاع في مجال سهولة مزاولة أنشطة الأعمال مثل الرخصة الفورية التي يتم إصدارها من دون الحاجة إلى عقد تأسيس، وعقد إيجار موقع للشركة خلال السنة الأولى، وخدمة التجديد التلقائي التي تتم بخطوتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969.

وتخلل الورشة، التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات بحضور مؤسسي شركة «لتس وورك»، عمر المهيري، ومحمد حمزة خان، جلسة مفتوحة للإجابة عن استفسارات الحضور.