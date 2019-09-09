1.8 مليار درهم صافي مشتريات الأجانب في «دبي المالي» منذ بداية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سوق دبي المالي أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضورهم القوي في السوق، إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي قيمة مشترياتهم منذ بداية العام الجاري 1.8 مليار درهم.

وكشف السوق عن تسجيله والشركات المدرجة، حضوراً بارزاً ضمن الأسواق المشاركة في «ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة» في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ما يزيد على 400 مؤسسة استثمارية عالمية.

ملتقى عالمي

وتفصيلاً، حل سوق دبي المالي ضمن أعلى الأسواق الإقليمية الناشئة من حيث عدد شركاته المدرجة الممثلة في «ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة»، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، بواقع ثماني شركات، وكذلك من حيث عدد الاجتماعات المباشرة مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وضمت قائمة الشركات التي شاركت في المؤتمر كلاً من: «إعمار العقارية»، و«إعمار مولز»، و«إعمار للتطوير»، و«أرامكس»، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«داماك العقارية»، وشركة سوق دبي المالي.

وعقد كبار المسؤولين في الشركات المدرجة المشاركة 124 اجتماعاً مع ممثلي 47 مؤسسةً استثماريةً عالمية تدير مجتمعة استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار.

المستثمرون الأجانب

وأكد «دبي المالي» أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضورهم القوي في سوق دبي المالي، إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 18% من القيمة السوقية، وبمعدل نمو تراكمي سنوي يعادل 6% منذ عام 2010.

أما المؤسسات الاستثمارية فقد وصلت حصتها من التداول إلى 52%، ونسبة ملكيتها من إجمالي القيمة السوقية إلى 84%. وبلغ صافي قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الجاري 1.8 مليار درهم. ويتجاوز إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق 844 ألف مستثمر، ثلثهم من الأجانب، كما يضم السوق 11 ألف مؤسسة استثمارية.

ثقة المستثمرين

وأكد رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، نجاح الحدث، قائلاً إنه يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، كما يعكس قدرة السوق المتزايدة على تعزيز النمو واستدامته، واستقطاب مؤسسات استثمارية جديدة من مختلف الفئات.

قدرة وخبرات

من جانبها، قالت نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في السوق، فهيمة البستكي، إن سوق دبي المالي يمتلك قدرات متميزة، ورصيداً هائلاً من الخبرات في ما يخص مساندة شركاته المدرجة في جهودها لتوطيد صلاتها بالمجتمع الاستثماري العالمي، سواء عبر مؤتمره الرائد للمستثمرين العالميين، أو غيره من الفعاليات.

بوابة الإمارات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات رئيس الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، عبدالفتاح شرف، إن مشاركة سوق دبي المالي في ملتقى HSBC لمستثمري الأسواق الناشئة يبرز أهمية دور الإمارات كبوابة للمستثمرين الدوليين للوصول إلى مجموعة كبيرة من الفرص في المنطقة.