بدء الأعمال الإنشائية لجناح بلجيكا في إكسبو 2020

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

أعلن الحساب الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن بدء الأعمال الإنشائية ووضع حجر الأساس لجناح بلجيكا في موقع إكسبو 2020.

ووفقا لمكتب إكسبو 2020 دبي؛ فإن الجناح البلجيكي يقع في منطقة التنقل، ويحمل شعار "بلجيكا الخضراء والذكية"، وسيشيد على هيئة سفينة ضخمة تحمل حدائق معلقة وتحفل بالإبداعات المبتكرة؛ وتغطي الجناح الخضرة النضرة وسيكون واحة تضم 10000 نبتة وستتاح لزواره فرصة التفاعل مع الابتكارات البلجيكية.

تم تصميم الجناح بحيث يعمل على إنتاج الطاقة التي يحتاجها من مصادر متجددة وسيستعرض في تصاميمه الداخلية والخارجية أحدث التقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد الصديقة للبيئة.

وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.