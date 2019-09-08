3 أنواع من المصارف في خدمتك بالدولة.. تعرف إليها

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

يعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات الأكبر عربيا وخليجيا سواء من حيث حجم أصوله أو عدد المصارف العاملة فيه.

والمصـرف عبـارة عـن مؤسسـة ماليـة مرخصة لتلقي الودائـع وإصدار القروض للعملاء. وتقـدم المصارف خدمات أخرى مثل تحويل الأموال، وصرف العملات، والتمويل التجاري، وإدارة الثروات والمنتجات الاستثمارية.

ويمكـن تصنيـف المصـارف ضمـن ثلاث فئـات رئيسـية كلها تعمل في خدمة العملاء على مدار الساعة سواء عبر الفروع أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية وهي: المصـارف التقليديـة، والمصـارف الممتثلـة للشـريعة الإسلامية، والمصـارف الاستثمارية.

النوع الأول: المصارف التقليدية

وتعـرف أيضـا بالمصـارف التجاريـة أو مصـارف التجزئـة وهـي تقبـل الودائع ّ وتوفـر التسهيلات الماليـة مثـل السـحوبات علـى المكشـوف، والقـروض، والتمويـل التجـاري ّ إلـى المؤسسـات، كمـا تقدم القـروض الشـخصية والعقاريـة إلـى الأفراد وتقـدم هـذه المصـارف ً أيضـا منتجـات الادخار والاستثمار لمسـاعدة الأفراد علـى إدارة ثرواتهـم الخاصـة وتنميتهـا

النوع الثاني: المصـارف الإسلامية

وهـي أيضـا ّ مصـارف تقـدم الخدمـات التجاريـة أو خدمـات التجزئـة للأفراد إلا أن خدماتهـا المصرفيـة تمتثـل لمبـادئ الشـريعة الإسلامية.

النوع الثالث: المصـارف الاستثمارية

وهـي مصـارف تقدم منتجـات وخدمـات ماليـة معقـدة للشـركات، بمـا ً فـي ذلـك تحديـد الهيكليـات والاستشارات الخاصـة بعمليـات الدمـج والاستحواذ، إضافـة إلـى ّ اكتتـاب الأسهم والعمليـات التجاريـة ذات الصلـة. كمـا تقـدم المصـارف الاستثمارية منتجـات وخدمـات اسـتثمارية خاصـة إلـى الأفراد ذوي الثـروات.