المركزي :زيادة توظيف المواطنين بالبنوك قبل نهاية العام

المصدر: أمل المنشاوي: أبوظبي

طالب المصرف المركزي البنوك بزيادة وتيرة تعيين المواطنين في الوظائف المختلفة وتدريبهم حتى تتمكن من استيفاء النقاط المطلوبة منها ضمن نظام التوطين بالنقاط الذي أقره مجلس الوزراء منذ 2015 وبدأ المركزي تطبيقه فعليا بدون غرامات كمرحلة أولى عام 2017 ثم تطبيقه كاملا عام 2018

وأوضح المركزي في بيان له اليوم " أنه قام في شهر أبريل من العام الحالي بتحديد النقاط المستهدفة التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة تحقيقها بنهاية السنة، وهي 29,736 نقطة. وتمكنت البنوك من تحقيق 28,050 نقطة في نهاية شهر يونيو، مما يعني أن على بعض البنوك أن تزيد وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم حتى يتم تحقيق النقاط المستهدفة بنهاية السنة."



وأضاف البيان " أن محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري اجتمع مع رئيس اتحاد مصارف الامارات عبد العزيز الغرير واتفقا على أهمية التوطين والعمل على استقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على توظيف الخريجين الإماراتيين الجدد وزيادة موازنات التدريب والتطوير لدى المصارف الإماراتية بحيث يتم الاستثمار في وضع مسارات وظيفية واضحة وطموحة للخريجين الاماراتيين.