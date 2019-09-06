«طيران الإمارات»: إحالة بعض طائرات «إيه 380» إلى التقاعد قريباً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، إن الناقلة ستبدأ، خلال الفترة المقبلة، إحالة بعض الطائرات القديمة من طراز «إيرباص إيه 380» إلى التقاعد، ما سيسهم في دعم الأسطول الذي سيبقى قيد التشغيل.

وأضاف كلارك خلال مؤتمر صحافي في لندن، أول من أمس: «سنبدأ إخراج طائرات (A380) من الأسطول لأسباب مختلفة، كما قلنا ذلك دائماً، إذ سيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل دوري، وفقاً للتقاعد الذي تم التخطيط له بشكل جيد مسبقاً».

وبيّن أنه «تم إيقاف اثنتين من تلك الطائرات في مطار آل مكتوم الدولي، على أن يتم استخدامهما مصدراً لقطع الغيار بالنسبة لأسطول الطائرات الذي سيبقى قيد التشغيل للسنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن «قرار الإيقاف جاء مع حلول موعد إصلاحات كبيرة، لذلك كان من الأفضل إخراج بعض الطائرات القديمة من الخدمة».

وأكد كلارك أن «الطائرة (إيه 380) ستظل جزءاً من أسطول (طيران الإمارات)، لسنوات عديدة مقبلة، حيث إنها ستظل تحلق مع أسطول الناقلة حتى عام 2035»، موضحاً أنه «من المحتمل أن يستقر الأسطول عند 115 طائرة، ليصل إلى ما بين 90 و100 طائرة، بحلول منتصف العقد المقبل».

وتابع كلارك: «لذلك ستبقى (إيه 380) مكوناً رئيساً في الأسطول المتنوع للناقلة على مدار الـ15 عاماً المقبلة على الأقل»، لافتاً إلى أنه «مع توقف شركة (إيرباص) عن إنتاج تلك الطائرة، فإن (طيران الإمارات) ستبحث في مجموعة من البدائل للحفاظ على هيكل الشبكة».

وذكر أن «(طيران الإمارات) تعمل حالياً على إطلاق الدرجة السياحية الممتازة على طائرات (إيه 380)، خلال نوفمبر العام المقبل».

وكانت شركة «إيرباص»، أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، عن خططها لوقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم «إيه 380»، وذلك بعد أن قلصت «طيران الإمارات» طلبيتها الإجمالية لهذا الطراز من 162 إلى 123 طائرة.

وبعد تعديل طلبية طائرة «إيه 380»، قررت «طيران الإمارات» فوراً الاستثمار في الجيل الجديد العريض الهيكل، الذي يتسم بالمرونة التشغيلية، من خلال طلبية جديدة لـ40 طائرة «A330-900» و30 طائرة «A350-900» بقيمة تصل إلى 21.4 مليار دولار (نحو 72 مليار درهم).

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 112 طائرة من طراز «إيه 380» ضمن أسطولها، وهي أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» في العالم، وكانت تسلمت أول طائرة منها قبل 11 عاماً في 2008.

وبحسب التقرير المالي السنوي 2018 - 2019 لـ«مجموعة الإمارات»، فإن الناقلة ستتسلم 14 طائرة أخرى من طراز «إيه 380»، من العام الجاري وحتى نهاية عام 2021، لتُكمل بذلك تسلم جميع الطائرات ضمن طلبيات هذا الطراز.

وكانت الشركة تسلمت، خلال السنة المالية السابقة، 13 طائرة جديدة، منها سبع طائرات «إيرباص إيه 380» وست طائرات «بوينغ 777-300ER»، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية «بوينغ 777-300ER».

وخلال السنة المالية 2018-2019 خرجت 11 طائرة من الخدمة ضمن أسطول الناقلة، ما وصل بالأسطول، في نهاية مارس 2019، إلى 270 طائرة. وللمرة الثانية فإن دخول وخروج 24 طائرة يعد من أكبر عمليات الإحلال التي تتم خلال سنة مالية واحدة، ما حافظ على معدل عمر الأسطول عند 6.1 سنوات.

112

طائرة «إيه 380»

تشغّلها «طيران

الإمارات» حالياً.