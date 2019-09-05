«الشركاء المتحدون للاستثمار» تسعى لاستثمار 5 مليارات درهم خلال 4 أعوام

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة «الشركاء المتحدون للاستثمار» الإماراتية المتخصصة في إدارة الثروات والأصول، اليوم، أنها تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها الحالية على مدى السنوات الأربع المقبلة عبر استثمار خمسة مليارات درهم في نشاطات استثمارية مختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، حمد جاسم الدرويش، خلال مؤتمر صحافي، إن الشركة تعتزم تطوير خدماتها الاستثمارية المتنوعة، مع مواصلة التقدم نحو هدفها المتمثل في إنشاء منصة أفضل للمستثمرين والتي يمكن أن تلبي جميع متطلباتهم بشكل متكامل.

من جهته، قال المدير المالي، عضو مجلس الإدارة بالشركة، شايلش داش، إن «تأسيس شراكات مع مختلف الحكومات والمؤسسات الدولية يمكننا من تقديم العديد من خيارات الاستثمار المتنوعة للمستثمرين»، مشيرا إلى أن الشركة تعاونت مع 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية لتقديم منتجات وخدمات للعملاء.

بدوره، ذكر المدير العام للشركة، إياد أبو حويج، إن «الشركة تعمل على تطوير مجموعة جديدة من الخدمات التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي يمكن الشركة من تلبية طلب السوق على الاستثمارات الآمنة وبسيولة فريدة عبر فئات الأصول المختلفة».

وأضاف، أن «الشركة تعمل حاليا على إطلاق أموال تستثمر في الدخل الثابت ورأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري والتمويل التجاري والبنية التحتية، وذلك جنبا إلى جنب مع مختلف مديري الأصول والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى تشجيع تنويع فئات الأصول».