"دبي للذهب والسلع" تسجل أعلى رقم تداول في تاريخها مع 3 ملايين عقد

المصدر: دبي - وام

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، تداول أكثر من ثلاثة ملايين عقد خلال شهر واحد للمرة الأولى في تاريخها وذلك في شهر أغسطس الماضي لتحطم رقمها القياسي الذي سجلته في يوليو مع تداول 2.38 مليون عقد.

كما سجلت قيمة العقود التي تم تداولها ومقاصتها الشهر الماضي والتي بلغت 223 مليون عقد رقما قياسيا تاريخيا وصل إلى 52.72 مليار دولار.

وسجلت البورصة أيضا أعلى مستوى تداول يومي في تاريخها في الخامس من أغسطس الماضي، حيث تم تداول أكثر من 220 ألف عقد بقيمة إسمية بلغت 3.85 مليارات دولار، فيما وصل متوسط حجم التداول اليومي في الشهر الماضي إلى 146ألفا و502 عقد في اليوم بزيادة قدرها 54.97% على أساس سنوي.

وكانت أفضل المنتجات أداء في البورصة خلال أغسطس 2019 منتجات الروبية الهندية والتي حطمت جميع الأرقام القياسية السابقة.

وكان عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل الذي يعد مؤشر تسعير زوج العملات الروبية الهندية/الدولار الأفضل أداءً بين منتجات الروبية الهندية إذ بلغ حجم التداول عليه في أغسطس مستوىً قياسيا هو الأفضل في تاريخه عند 1,585,110 عقود.

كما سجل عقد الذهب الآجل الذي يعد من أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع أداء قويا في الشهر الماضي مع تداول 58 ألفا و421 عقدا بزيادة مقدراها 274.04% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، لي ميل، إن "تداول أكثر من ثلاثة ملايين عقد في شهر واحد وأكثر من 220 ألف عقد خلال يوم واحد هو إنجاز كبير لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع كما أنه يظهر قوتنا كسوق تداول ويعكس ثقة المستثمرين المستمرة في البورصة".