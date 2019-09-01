«الاتحادية للضرائب» تعرّف «المشروبات المُحَلَّاة».. وتنظم ورش توعية حول «الانتقائية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق حملة توعية شاملة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة»، تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية لغير المسجلين، تبدأ في 16 سبتمبر الجاري في أبوظبي، ثم تعقد في 18 و23 من الشهر ذاته على التوالي في دبي وعجمان.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، الذي صدر خلال أغسطس 2019، ويتم بموجبه توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل «المشروبات المُحَلَّاة»، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017.

وأوضحت أن فريقاً من متخصصي الهيئة سيقدم خلال ورش العمل التفاعلية شرحاً مفصلاً للخاضعين للضريبة الانتقائية، حول الإجراءات المطلوبة للتسجيل، وإحاطة المشاركين بأن الهيئة فتحت التسجيل بالمرحلة الأولى لكل منتجي، ومستوردي، ومخزني «المشروبات المُحَلَّاة» للقيام بالتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية، ثم تسجيل السلع التي يتعاملون بها التي يشملها القرار، وخلال المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها قريباً ستتم دعوة منتجي، ومستوردي، ومخزني «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» للتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية، ثم تسجيل السلع التي يتعاملون بها في نظام الهيئة.

وذكرت الهيئة أن «المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة بالقرار الجديد تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ، أو المستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، وكذلك أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بـ«السكر»، وأي نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المتعلقة بـ«المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية».

وأشارت إلى أن «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بالقرار تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وجميع السوائل المستخدمة فيها، وما يماثلها، سواء تشتمل على نيكوتين أو تبغ أو لم تشتمل.