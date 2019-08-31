"دوريان" يلغي رحلات "طيران الإمارات" إلى أورلاندو

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت "طيران الإمارات"، إنها ألغت الرحلات الجوية EK219 و EK220إلى ومن أورلاندو في الثاني من شهر سبتمبر بسبب إغلاق المطار جراء إعصار "دوريان".

ونصحت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي اليوم، المتعاملين بالتحقق من حالة رحلاتهم الجوية لمعرفة آخر التحديثات، والتواصل عبر مكاتب الحجز أو وكلاء السفر فضلاُ عن الموقع الالكتروني لإجراء تغييرات على الحجوزات.

وأضافت الناقلة أنها تراقب الوضع عن كثب بخصوص الرحلات الجوية إلى هذه الوجهة، موضحة أنه لتلقي آخر التحديثات على المتعاملين التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم.

وتشهد ولاية فلوريدا الأميركية حالة تأهب قصوى بعدما اشتدت قوة الإعصار "دوريان" ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة، وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء المقبل.