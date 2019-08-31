«دبي مارينا» الأكثر طلباً لاستئجار الوحدات السكنية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» العقارية، للنصف الأول من العام الجاري، بأن «دبي مارينا» استحوذت على المرتبة الأولى في قائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق في دبي.

وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن منطقة «دبي مارينا» سجلت متوسط 55 ألف درهم للاستوديو، والغرفة 80 ألف درهم للإيجار السكني، أما الشقق من فئة الغرفتين فكانت عند مستوى الـ115 ألف درهم.

وحازت منطقة النهدة على المركز الثاني من حيث اهتمام المستأجرين، اعتماداً على عمليات البحث على الموقع، حيث شهدت شقق الاستوديو متوسط 33 ألف درهم للإيجار السنوي، أما متوسط إيجار الغرفة فكان عند 41 ألف درهم، أما الغرفتان فسجلت 55 ألف درهم.

وعلى مستوى الفلل، سجلت «مردف» المركز الأول بالنسبة للباحثين عن فلل للاستئجار في دبي، وراوحت الأسعار للفلل المؤلفة من ثلاث وأربع غرف نوم بين 105 آلاف درهم، و120 ألف درهم على التوالي، بينما سجلت الفلل المكونة من 5 غرف متوسط إيجار سنوي 132 ألف درهم. واستحوذت الأحياء السكنية «أب تاون مردف»، ومجمعا غروب وشروق، وتلال مردف، على الأكثر طلباً داخل منطقة مردف.

أما المرتبة الثانية بين قائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل في دبي، فكانت من نصيب مجمع المرابع العربية الذي شهدت عقاراته استقراراً في أسعار إيجاراتها بالنسبة للفلل ذات الثلاث والأربع والخمس غرف نوم، ليبلغ معدل إيجارها السنوي 145 ألفاً و220 ألفاً و250 ألف درهم على التوالي.

واحتلت منطقة جميرا المرتبة الثالثة لاستئجار الفلل في دبي، والتي تعد من أقدم الأحياء السكنية في دبي وأكثرها شهرة، وتتمتع هذه المنطقة بمجاورتها للبحر، إضافة إلى ضمها لمجموعة من الفنادق والمطاعم، كما أنها تعتبر من المناطق المناسبة لسكن العائلات وذلك لغناها بمجموعة من أفضل المؤسسات التعليمية في دبي.

وشهد متوسط إيجارات الفلل في جميرا، المكونة من ثلاث غرف متوسط إيجار سنوي عند 170 ألف درهم، أما الأربع غرف فسجلت 200 ألف درهم، والخمس غرف نوم بمتوسط إيجار سنوي عند 230 ألف درهم.

170

ألف درهم متوسط

إيجارات الفلل في

منطقة جميرا.