2.1 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 17.9 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 1% ايضا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن إجمالي قيمة الأصول المملوكة للشركة زادت بنسبة 7% لتصل إلى نحو 64 مليار درهم، بينما بلغ صافي الدين نحو 12.7 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني، إن «صلابة واتزان نموذج أعمالنا هو أحد العوامل التي أسهمت بشكل أساسي في استقرار الأداء المالي خلال النصف الأول من العام ااجاري، ليعكس بدوره أهمية تنوع الأعمال والانتشار الجغرافي، خاصة في ظل التحديات الراهنة».

واضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، واصلت «ماجد الفطيم» التوسع في نطاق مجموعة أعمالها الأساسية على امتداد أسواق جديدة، حيث أضافت 19 متجراً جديداً لـ «كارفور»، ومركزي تسوق جديدين، و65 شاشة «ڤوكس سينما» جديدة.

واوضح أن مبيعات تذاكر السينما عبر الإنترنت شكلت نسبة 59% من المبيعات الإجمالية للتذاكر، مقارنة بنسبة 46% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تمت عمليات شراء التذاكر في السعودية عبر الإنترنت بشكل كامل، فيما شهد النصف الأول من العام الجاري ضعف عدد طلبات المشتريات بمتاجر «كارفور» عبر منصاتها الرقمية مقارنة بجميع معاملات العام 2018 بأكمله.

دبي - الإمارات اليوم