«أبوظبي العالمي» يطلق جوائز «فينتك» في المنطقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي بأبوظبي، عن إطلاق جوائز «فينتك أبوظبي» الافتتاحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات «فينتك أبوظبي 2019»، الذي ينطلق في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بالعاصمة أبوظبي.

وتتولى لجنة تحكيم مستقلة، تتألف من خبراء في المجال، منح الجوائز وتقييم إسهامات الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويستقبل سوق أبوظبي العالمي طلبات الترشيحات منذ اليوم وحتى 23 سبتمبر.

وتشمل الجوائز تسع فئات، هي: أفضل تكنولوجيا مالية للعام في الإمارات، وأفضل تكنولوجيا مالية للعام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل أسواق ناشئة في التكنولوجيا المالية للعام، وأفضل مستثمر في التكنولوجيا المالية للعام، وأفضل مسرع للنمو في مجال التكنولوجيا المالية للعام، وأفضل برنامج للابتكار في التكنولوجيا المالية للشركات للعام، وأفضل موهبة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للعام، وأفضل جهة رائدة في التكنولوجيا المالية للعام، وأفضل سيدة في مجال التكنولوجيا المالية للعام.

وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي» الثالث، الذي ينعقد في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي التعاون مع «كي بي إم جي الخليج»، في إطار الدورة الثالثة لتحدي الابتكار، ضمن مهرجان «فينتك أبوظبي»، بهدف تقديم باقة متنوعة من الجوائز الجذابة والمزايا للمشاركين.

ويشمل تحدي الابتكار 15 بياناً بالمشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والتي تمثل أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية والشركات والمستهلكون في الإمارات، وعلى نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تينغ: «يتمثل الهدف من جوائز (فينتك أبوظبي) في استعراض الإنجازات الهائلة التي قدمها رواد التكنولوجيا المالية في منطقتنا، حيث نتطلع لتلقي الترشيحات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز قطاع الخدمات المالية بالمنطقة».

وأضاف أن التعاون مع «كي بي إم جي الخليج» يأتي في إطار الدورة الثالثة لتحدي الابتكار، ضمن مهرجان «فينتك أبوظبي»، حيث أظهرت ما تحمله التكنولوجيا من قدرة على إحداث تغيير جذري، من أجل معالجة المصاعب والعراقيل في قطاع الخدمات المالية.